우리투자증권, 주가 예측 게임 '위비킬샷' 이벤트 실시

최다 연속 적중 1위에 벤츠 S클래스

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리투자증권은 주가 예측 참여형 게임 이벤트 '위비킬샷(Wibee Kill Shot)'을 6일부터 진행한다고 밝혔다.

위비킬샷은 매일 아침 공개되는 5개 종목 가운데 하나를 골라 다음날 주가의 상승 또는 하락을 예측하는 방식이다. 대상 종목은 올해 기준 시가총액 상위 100위 이내, 거래대금 50억원 이상 우량 종목군 20개 중 매일 5개가 랜덤으로 공개된다. 참여자는 우리WON MTS에서 이벤트 배너를 통해 신청한 뒤 매일 오전 8시 공개 종목 중 하나를 선택하고 당일 오후 10시까지 예측을 입력하면 된다. 보합은 성공으로 인정된다.

이벤트는 프리 이벤트와 본 이벤트로 나뉜다. 프리 이벤트는 오는 10일까지 진행되며 기간 내 연속 적중 횟수 1위 고객에게 현금 500만원이 지급된다. 본 이벤트는 이달 13일부터 다음달 22일까지이며 최다 연속 적중 최종 1위 고객에게는 1억6000만원 상당의 벤츠 S클래스가 경품으로 제공된다.

[사진=우리투자증권]

본 이벤트 기간 중 주간 미션을 달성하면 국내 주식형 상장지수펀드(ETF) 6종 중 1주가 랜덤 지급되며 1인당 최대 6주까지 받을 수 있다.

참여 자격은 우리투자증권 일반종합계좌 보유 개인 고객으로 이벤트 참여 신청을 완료해야 한다. 5만원 초과 경품에 대한 제세공과금(22%)과 차량 취득세 등은 수령자 부담이며, 보상 지급 시점까지 계좌 유지가 필수다. 이벤트 세부 내용은 우리WON MTS에서 확인할 수 있으며 고객센터에서 문의 가능하다.

우리투자증권 관계자는 "투자 판단의 결과가 가시적인 성과로 연결되는 색다른 투자 경험을 준비했다"며 "우리WON MTS를 통해 우리투자증권만의 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com