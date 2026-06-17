우리투자증권, 온 가족 투자 이벤트 진행…최대 6만원 상당 ETF 지급

"계좌 개설하고 이벤트 참여만 해도 코스닥150 ETF 제공"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권은 내달 31일까지 '위비의 투자 출퇴근길'과 '우리 아이 계좌개설' 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 우리투자증권에서 생애 최초 일반종합계좌를 개설하는 고객을 대상으로 하며, 부모가 위비의 투자 출퇴근길에 참여하고 자녀가 우리 아이 계좌개설 이벤트에 참여하면 가족이 최대 ETF 3주(KODEX, TIGER, RISE 3종 중 랜덤 지급, 6만원 상당)의 혜택을 받을 수 있다.

[사진=우리투자증권]

위비의 투자 출퇴근길은 MZ세대와 직장인을 겨냥해 바쁜 일상에서도 쉽고 재미있게 투자를 경험할 수 있는 게임형 이벤트다. 우리투자증권에서 첫 일반종합계좌를 개설하고 간단한 게임 미션을 완료한 고객은 코스닥150 ETF 1주(3종 중 랜덤 지급)를 받을 수 있다.

미성년 고객을 위한 우리 아이 계좌개설 이벤트도 진행된다. 생애 첫 주식계좌를 개설하는 미성년 고객에게는 코스닥150 ETF 2주(3종 중 랜덤 지급)를 증정해 미래 세대의 첫 투자 경험을 응원한다. 부모 계정으로 자녀의 일반종합계좌를 개설하고 주문/이체대리인과 자녀 아이디를 등록하면 된다.

우리투자증권 관계자는 "출퇴근길에 가볍게 즐기는 게임처럼 투자를 일상 속 즐거운 습관으로 만들기 위해 이번 이벤트를 준비했다"며 "미래 세대인 미성년 고객부터 성인 고객까지 우리투자증권과 함께 쉽고 재미있게 투자 여정을 시작하도록 했다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com