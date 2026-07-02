합수본, 서울시 선관위 기획계장 소환…투표 당일 대응 과정 조사

AI 핵심 요약beta
- 합수본이 2일 서울시 선관위 중간간부 A씨 등 4명을 소환해 투표용지 부족 사태 대응을 조사했다.
- A씨에게 송파구 투표소 투표용지 부족 보고 경로와 선관위 대응 과정을 집중 확인할 계획이다.
- 합수본은 검사 추가 파견 등 수사 인력을 보강했고, 이재명 대통령은 인력 확대와 선관위 예산 낭비 수사도 지시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상규명을 위한 검경 합동수사본부(합수본)가 투표 당일 선거관리위원회의 전반적인 대응 과정을 조사하기 위해 서울시 선관위 중간 간부를 소환한다.
2일 법조계에 따르면 합수본은 이날 서울시 선관위 기획계장 A씨를 참고인 신분으로 불러 조사한다.
A씨는 선거 당일 송파구 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 보고받아 상부에 전달하고, 대응 방안을 다시 투표소에 전파하는 역할을 한 인물이다.
합수본은 A씨에게 선거 당일 투표용지 부족에 대한 보고 경로와 대응 과정 등을 중점적으로 확인할 방침이다.
합수본은 이날 A씨 외에 송파구 선거관리위원 2명, 강남구·광진구 선관위 관계자 1명씩 총 4명을 참고인 신분으로 소환한다.
노태악 전 중앙선관위원장 부부와 선관위 공무원들의 '외유성 출장' 의혹을 고발한 국민의힘 미디어특별위원회 관계자에 대한 고발인 조사도 이날 진행된다.·
한편 합수본은 전날 임홍석 창원지검 통영지청 부장검사(사법연수원 40기)를 추가로 파견받아 수사 인력을 보강했다. 다음 주부터는 평검사 2명을 더 파견받을 계획이다.
앞서 이재명 대통령은 지난달 23일 국무회의에서 현재 30여 명가량인 합수본 인력을 늘리고 선관위의 예산 낭비 문제 등도 충분히 수사하라고 지시한 바 있다.
hong90@newspim.com