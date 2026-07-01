합수본, '투표용지 부족' 선관위 관계자 3명 참고인 조사

AI 핵심 요약beta
- 검·경 합동수사본부가 1일 서울지역 선관위 관계자 3명을 참고인으로 조사했다
- 이번 조사는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 경위와 선관위 내부 보고·대응 과정을 확인하기 위한 것이다
- 합수본은 잇단 압수수색과 참고인 조사로 당일 보고 경로와 대응 내용을 재구성할 방침이다
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 6·3 지방선거 당시 발생한 '투표용지 부족 사태'의 원인을 규명 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 선관위 관계자 3명을 참고인으로 조사한다.
1일 법조계에 따르면 합수본은 이날 서초구 선관위 관계자 2명 등 서울지역 선관위 관계자 3명을 참고인 신분으로 불러 조사할 예정이다.
이번 조사는 선거 당일 투표용지 부족 사태가 발생한 경위와 선관위 내부 보고·대응 과정을 확인하기 위한 차원이다.
합수본은 지난달 11일 첫 압수수색을 시작으로 지난달 24일 선관위 관계자 12명에 대한 압수수색을 벌였다.
이어 같은 달 26일에는 송파구 선관위 관계자 2명과 선거 당일 서울 지역 투표소에 근무했던 공무원 4명 등 총 6명을 참고인 신분으로 소환했다.
합수본은 관련자들을 차례로 조사하며 당일 보고 경로와 대응 내용 등을 재구성할 방침이다.