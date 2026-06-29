합수본, 내달 2일 '중앙선관위 외유성 출장' 국민의힘 측 고발인 조사

AI 핵심 요약beta
- 합수본이 29일 국민의힘 관계자를 고발인 조사했다.
- 국민의힘은 선관위 외유성 출장 의혹을 고발했다.
- 합수본은 투표용지 부족 사태 조사도 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
노태악 전 위원장, 배우자 동반 해외출장 의혹도 포함
합수본, 오늘 참고인 7명 조사…'용지 부족' 수사 병행
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 6·3 지방선거 당시 발생한 '투표용지 부족 사태'의 원인을 규명 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 '중앙선거관리위원회(중앙선관위) 외유성 출장 의혹'을 제기한 국민의힘 측에 대한 고발인 조사를 진행한다.
29일 법조계에 따르면 합수본은 내달 2일 국민의힘 미디어특별위원회 관계자를 고발인 신분으로 불러 조사한다.
앞서 국민의힘 측은 지난 17일 선관위 공무원들을 업무상 횡령 등 혐의로 고발했다.
고발장에는 2023년 몰디브 대통령선거 참관 출장과 이탈리아, 태국·말레이시아 출장 과정에서 총 8680만원 상당의 예산이 부적절하게 집행됐다고 적시된 것으로 알려졌다.
아울러 국민의힘 측은 지난 19일 노태악 전 중앙선관위원장이 재임 시절 배우자를 동반한 해외출장에서 예산을 부적절하게 사용했다는 의혹을 제기하며 노 전 위원장 등을 추가로 고발했다.
한편 합수본은 투표용지 부족 사태에 대한 조사도 이어가고 있다.
합수본은 이날 송파구선관위 직원 1명과 투표소에서 근무했던 지방자치단체(지자체) 공무원 6명 등 총 7명을 참고인 신분으로 조사한다.