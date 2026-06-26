합수본, 선관위·투표소 공무원 6명 조사…'전한길 보관상자' 분석 중

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송파 선관위 관계자 2명·투표소 공무원 4명 참고인 조사

전날 10명 조사 이어 보고 경로·현장 대응 확인

경찰에서 넘겨받은 투표용지 보관상자 등도 분석

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 6·3 지방선거 당시 발생한 '투표용지 부족 사태'의 원인을 규명 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 서울 송파구 선거관리위원회(선관위) 관계자와 선거 당일 투표소 근무 공무원들을 추가로 불러 조사한다.

26일 법조계에 따르면 합수본은 이날 송파구 선관위 관계자 2명과 선거 당일 서울 지역 투표소에 근무했던 공무원 4명 등 총 6명을 참고인 신분으로 조사할 예정이다.

26일 법조계에 따르면 합수본은 이날 송파구 선관위 관계자 2명과 선거 당일 서울 지역 투표소에 근무했던 공무원 4명 등 총 6명을 참고인 신분으로 조사할 예정이다. 사진은 서울 서대문구 연세대학교 학생회관 앞 학생들의 규탄 시위 모습. [사진=뉴스핌DB]

이번 조사는 투표용지 부족 사태가 선거 당일 현장에서 어떻게 발생했고, 선관위 내부에 어떤 경로로 보고됐는지 확인하기 위해서다. 이날 소환 예정인 선관위 관계자 2명은 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 등 서울지역 투표소 관리를 담당한 직원들로 알려졌다.

합수본은 전날에도 송파구 선관위 직원 2명을 포함해 참고인 10명을 불러 조사했다. 또 지난 24일에는 공직선거법 위반 및 직무유기 혐의로 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 관계자 9명 등 총 12명의 사무실과 휴대전화 등을 압수수색했다.

합수본은 이날 전 한국사 강사 전한길 씨가 경찰에 제출한 투표용지 보관 상자 등 선거 관련 물품도 넘겨받아 분석 중이다. 전씨는 앞서 투표용지 보관 상자와 기표 용구, 선거인명부 대조 전표 등을 경찰에 제출하며 부실 관리 의혹을 제기한 바 있다.

전씨는 지난 15일 위철환 중앙선관위원장 직무대행을 직무유기 등 혐의로 경찰에 고발하며 "선관위가 부정선거 의혹을 은폐하기 위한 조직적 행위로 판단한다"고 주장했다. 물품 입수 경위는 제보자 보호 차원에서 공개하지 않았다.

합수본은 해당 물품의 실제 사용 여부와 출처 등을 분석해 선거 관련 물품이 어떤 경위로 외부에 남게 됐는지를 조사할 전망이다.

yek105@newspim.com