KSD나눔재단, 아동 의료비 1억 후원

AI 핵심 요약beta
- KSD나눔재단이 2일 취약계층 아동 의료비 1억원을 후원했다.
- 재단은 지난 1일 초록우산에 후원금을 전달했다.
- 중증·희귀질환 아동 등 26명에 1인당 300만~500만원을 지원한다.
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중증·희귀질환, 발달지연·정신질환 아동 대상
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국예탁결제원 KSD나눔재단이 취약계층 아동 의료비 지원을 위해 1억원을 후원했다.
KSD나눔재단은 지난 1일 서울사옥에서 취약계층 아동 대상 의료비 지원을 위한 후원금 1억원을 초록우산에 전달했다고 2일 밝혔다.
이번 후원은 복지 사각지대에 있거나 소득 대비 고액 의료비 부담으로 위기에 처한 저소득가정 아동을 지원하기 위해 마련됐다. 지원 대상에는 다문화, 탈북, 난민 가정 등 이주배경아동도 포함됐다.
KSD나눔재단은 의료적 지원이 필요한 전국 아동을 대상으로 올해 4월부터 5월까지 모집과 심사를 진행했다. 심사 결과 중증질환과 희귀질환으로 긴급 지원이 필요한 아동, 발달지연과 정신질환 등으로 어려움을 겪는 아동 등 총 26명을 최종 선정했다.
선정된 아동에게는 1인당 약 300만~500만원의 의료비를 지원할 계획이다.
KSD나눔재단은 2009년 설립 이후 아동의 생존권과 발달권 보장, 건강한 성장 지원을 위한 사업을 진행하고 있다. 취약계층 아동 의료비 지원 외에도 장학사업과 금융교육사업 등을 운영하고 있다.
이윤수 KSD나눔재단 이사장은 "우리 아동들이 건강하게 성장해 자신의 꿈을 자유롭게 펼치기를 희망한다"며 "도움이 필요한 아동들을 위한 다양한 지원방안을 모색하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com