삼성운용 AI반도체 ETF 순자산 5조 돌파

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 2일 KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF 순자산이 5조2857억원을 돌파했다고 밝혔다.
- 지수 리모델링 이후 개인 순매수는 1조원을 넘고 연초 이후 수익률은 219.2%를 기록했다.
- SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어 등 AI 반도체 밸류체인 핵심 기업에 집중 투자하며 관련 ETF 투자 수요가 확대되고 있다.
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5월 13일 이후 순자산 두 배 이상 증가…연초 이후 수익률 219.2%
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용의 KODEX AI반도체TOP2플러스 상장지수펀드(ETF) 순자산이 5조원을 넘어섰다.
삼성자산운용은 KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF의 순자산이 5조2857억원을 기록했다고 2일 밝혔다. 이 ETF의 순자산은 지난 5월 13일 지수 리모델링 이전 2조2000억원 수준에서 약 한 달 반 만에 두 배 이상 늘었다.
개인투자자 자금 유입도 이어졌다. KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF는 지난달 22일 하루 동안 개인 순매수 1508억원을 기록했다. 삼성자산운용은 해당일 기준 이 ETF가 국내 전체 ETF 가운데 개인 순매수 1위에 올랐다고 설명했다.
지수 리모델링 이후 누적 개인 순매수 규모는 1조99억원이다. 연초 이후 기준 개인 순매수 규모는 1조2407억원을 넘어섰다.
수익률도 자금 유입 배경으로 제시됐다. KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF의 연초 이후 수익률은 219.2%이며, 최근 1개월 수익률은 5.9%다.
삼성자산운용은 AI 투자 사이클이 기존 메모리 중심에서 AI 인프라, 고대역폭 메모리(HBM), 첨단 패키징 등으로 확대되면서 관련 기업에 대한 투자 수요가 늘고 있다고 봤다.
KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF는 SK하이닉스와 삼성전자를 중심으로 AI 반도체 밸류체인 핵심 기업에 투자하는 전략을 사용한다. 최근 정기변경에서는 SK스퀘어를 편입했다. 삼성자산운용에 따르면 이 ETF의 SK스퀘어 편입 비중은 26.4%로, 레버리지 ETF를 제외한 국내 반도체 ETF 가운데 가장 높은 수준이다.
SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 가치와 AI 투자 확대 관련 수혜 기대가 반영되며 시장 관심을 받고 있다.
이대환 삼성자산운용 매니저는 "AI 산업 성장의 핵심 수혜 분야인 반도체에 대한 투자자 관심이 지속적으로 확대되고 있다"며 "AI 인프라 투자 확대와 차세대 반도체 수요 증가가 이어지는 만큼 관련 기업에 집중 투자하는 ETF에 대한 관심도 계속될 것으로 전망한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com