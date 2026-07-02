오세훈 "대학생 10명 중 6명이 AI 구독 포기…'AI 신분제' 방치 않겠다"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장이 2일 청년 AI 사다리 지원을 발표했다
- 소득에 따른 청년 AI 이용률 격차를 AI 신분제로 규정했다
- 서울 청년 모두에게 저렴한 글로벌 AI 접근권을 보장하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 "대학생 10명 중 6명이 비용이 부담돼서 최신 AI 구독을 포기한다"라며 "취업 전선에서의 AI 활용 능력 격차가 평생의 격차로 굳어지는 서열화를 서울시는 결코 방치하지 않겠다"고 2일 페이스북을 통해 밝혔다.
이날 오 시장은 민선 9기 첫 청년 정책인 '청년 AI 사다리' 지원 계획을 발표했다. ▲청년 AI 기본권 보장 ▲청년 AI 네이티브 육성 등이 중심이며, 특히 서울시는 생성형 AI 모델을 저렴한 가격에 이용할 수 있도록 글로벌 AI 기업과 비용 및 서비스 조건을 협의 중이다.
오 시장은 "AI는 새로운 전기라고 한다. 우리 사회는 전기가 처음 들어왔을 때만큼이나 거대한 문명사적 격변기를 지나고 있다"라며 "하지만 안타깝게도 수많은 청년이 전기 꽂을 콘센트가 없어 기술의 신대륙에서 소외당하고 있다. AI가 조용히, 그러면서 빠르게 새로운 기술 신분제를 만들고 있기 때문"이라고 했다.
그러면서 "월 소득 200만원 이하 청년의 AI 이용률은 고작 7.9%인데, 월 소득 500만원 이상 가구의 경우는 55.5%에 달한다. 기술 격차가 부모의 소득 격차를 타고 고스란히 대물림되는 구조는 새로운 AI 신분제로 돌아올지도 모른다"라며 "취업 전선에서의 AI 활용 능력 격차가 평생의 격차로 굳어지는 서열화를 서울시는 결코 방치하지 않겠다"고 했다.
청년 AI 사다리 발표에 대해 "서울 청년이라면 누구나 경제적 여건과 관계없이 세계 최고 수준의 글로벌 탑티어 AI를 직접 골라 쓸 수 있는 권리, 즉 AI 기본권을 보장하겠다"고 했다.
그는 "현재 시장 점유율 선두권의 큰 AI 기업들과 해외 대학 수준의 파격적인 단가 조건으로 협상 중이며, 이른 시일 내에 가시적인 성과를 보여드리겠다"라며 "단순한 활용 지원을 넘어 교육과 취업, 창업까지 이어지는 성장 경로를 서울시가 촘촘하게 깔아두겠다"고 밝혔다.
오 시장은 "한 사람의 성장이 도시의 경쟁력이 되고, 도시의 경쟁력이 나라의 미래가 된다"라며 "그 증명을 이곳 서울에서 시작하겠다"고 강조했다.
100wins@newspim.com