정부 "포스트 중동 시대 대비…공급망·에너지 전략 재편"

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부가 2일 중동 종전 합의 후 공급망·에너지 전략 재편 점검 회의를 열었다
- 허장 차관과 14개국 재경관들은 지정학적 불확실 속 주요국의 공급망·경제안보 대응 전략 변화를 공유했다
- 정부는 포스트 중동 시대에 대비해 중동 인프라 협력 확대·공급망 회복력 강화·전략적 경제협력 방안을 추진한다
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인프라 협력·공급망 회복력 강화 추진
"구조적 변화까지 분석" 재경관 주문
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 미국과 이란의 종전 합의 이후를 '포스트 중동 시대'로 규정하고 공급망과 에너지, 경제안보 전략 재편에 대응하기 위한 점검에 나섰다. 주요국의 정책 변화가 단기 대응을 넘어 구조적 변화로 이어질 가능성이 큰 만큼, 인프라 협력 확대와 공급망 회복력 강화 등을 추진한다는 방침이다.
재정경제부는 허장 재경부 2차관이 2일 정부서울청사에서 재경관 화상회의를 열고, 미국과 이란의 종전 합의 이후 변화하는 중동 정세와 국제질서 재편이 우리 경제에 미칠 영향을 점검했다고 밝혔다. 이번 회의에는 미국과 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일 등 14개국 16개 공관에 파견된 재경관이 참석했다.
재경관들은 종전 합의 이후에도 지정학적 불확실성이 이어지는 가운데 주요국이 공급망과 물가, 에너지, 경제안보 등 다양한 분야에서 대응 전략을 재정비하고 있다고 공유했다.
허 차관은 "중동 전쟁 이후 주요국의 정책 대응은 단순한 단기 조정이 아니라 경제안보·공급망·에너지 전략 전반의 구조적 변화로 이어질 가능성이 크다"며 "우리 정부도 포스트 중동 시대에 대비해 ▲중동과의 인프라 협력 확대 ▲공급망 회복력 강화 ▲전략적 경제협력 방안 마련 등을 추진하고 있다"고 말했다.
이어 "각국에서 나타난 정책 변화를 개별 동향 수준에서 파악하는 데 그치지 말고, 우리 대외경제 환경에 미칠 구조적 변화까지 함께 고려해 분석해 달라"고 당부했다.
앞으로도 재경부는 해외 재경관 네트워크를 활용해 주요국 정책 변화와 국제경제 동향을 신속히 파악하고, 중동 정세 변화 이후 재편되는 국제질서에 선제적으로 대응할 계획이다.
rang@newspim.com