중동 전쟁에 공급망 경보 강화...정부, 조기경보시스템 하반기 가동

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공급망 전문가 간담회 개최

위험 감지·분석 체계 점검

특정국 의존 품목 구조개선 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 중동 전쟁에 따른 공급망 불안 요인을 점검하고 범부처 통합 공급망 조기경보시스템(EWS)을 하반기부터 시범운영한다.

지정학적 갈등과 기술패권 경쟁으로 공급망 리스크가 커지는 만큼 주요 품목의 위험 신호를 조기에 포착하고, 특정 국가·지역 의존도가 높은 품목에 대해서는 구조개선 방안을 마련하겠다는 방침이다.

재정경제부는 허장 제2차관이 24일 정부서울청사에서 이 같은 내용을 담음 '중동 전쟁 이후 공급망 안정화 제고를 위한 전문가 간담회'를 주재했다고 밝혔다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

이번 간담회는 중동 전쟁에 따라 발생한 공급망 불안 요인을 재점검하고 향후 공급망 회복 탄력성을 높이기 위한 구조개선 과제를 논의하기 위해 마련됐다.

간담회에는 재경부 경제공급망기획관을 비롯해 HMM, 남해화학 등 공급망안정화법상 선도사업자와 연세대, 대외경제정책연구원, 산업연구원, 한국개발연구원, 한국지질자원연구원 등 민간 전문가가 참석했다.

이날 간담회에서는 대외경제정책연구원, 산업연구원, 한국개발연구원이 '중동 전쟁 이후 공급망 구조개선 과제'를 주제로 발제를 진행했다.

참석자들은 중동 전쟁 사례에서 보듯 글로벌 지정학적 갈등과 기술패권 경쟁 심화로 공급망 리스크가 확대되고 있다고 진단했다.

특히 공급망 가치사슬 충격이 발생할 경우 수급 우려가 큰 품목에 대해서는 국내 생산, 비축, 해외 수입선 다변화 등 다양한 안정화 방안을 검토해야 한다는 의견이 제시됐다.

단기적 경제성과 효율성 중심의 공급망 구조에서 벗어나, 공급망 충격에 체계적으로 대응할 수 있도록 정부 역할을 확대해야 한다는 지적도 나왔다.

정부는 이날 간담회에서 올해 하반기부터 시범운영할 예정인 통합 공급망 조기경보시스템을 시연하고, 공급망 위험 감지·분석 및 대응체계를 점검했다.

조기경보시스템은 현재 수기 중심으로 운영되는 공급망 주요 품목 점검체계를 전자화하는 시스템이다. 부처별로 흩어져 있는 공급망 정보를 연계·통합해 실시간 정보 공유와 분석이 가능하도록 하는 것이 핵심이다.

정부는 공급망 위기가 발생하기 전에 위험 신호를 조기에 포착하고 관계기관과 정보를 신속히 공유해 선제적으로 대응할 수 있도록 시스템 기능을 지속적으로 고도화할 계획이다.

허 차관은 "최근 중동 정세와 같이 불확실성이 확대되는 상황에서는 사후 대응보다 공급망 위험을 사전에 감지해 선제적으로 대응하는 역량이 무엇보다 중요하다"고 말했다.

이어 "중동지역 불안과 같은 대외 공급망 충격이 국내 산업과 민생에 미치는 영향을 최소화하기 위해 조기경보시스템을 중심으로 공급망 상황을 상시 점검하고, 공급망 안정화를 철저히 관리해 나가겠다"고 밝혔다.

이날 참석한 HMM과 남해화학 등 민간기업과 전문가들은 현장에서 체감하는 공급망 애로사항을 토대로 정부 공급망 정책의 실효성을 높이기 위한 의견을 제시했다.

허 차관은 "글로벌 가치사슬 확장으로 국가 간 공급망 상호의존성이 심화되면서 외부 충격 발생 시 국내 산업 전반과 거시경제에 미치는 파급효과가 확대되고 있다"고 평가했다.

이어 "정부는 이번 중동 전쟁을 계기로 공급망 조기경보시스템을 개편하고 국제공조를 위한 국가 간 협력도 강화해 위기대응 체계를 공고히 구축해 나가겠다"고 말했다.

그는 또 "특정 국가 또는 지역 의존도가 높은 품목에 대해서는 공급망 구조개선 방안을 마련해 공급망 회복 탄력성을 높여 나가겠다"고 강조했다.

정부는 향후 공급망 구조개선 대책 마련 과정에서 연구기관, 학계, 산업계 등 전문가 의견을 폭넓게 수렴해 정책의 실효성과 현장성을 높일 계획이다.

jongwon3454@newspim.com