"유가, 파고 낮아져도 암초 남아"...정부, 경유 보조금 9월까지 연장

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구윤철 민생물가 특별관리 관계장관 TF 주재

전세버스까지 경유 유가연동보조금 확대

LNG·LPG 할당관세 0%…지방공공요금 동결 기조 관리

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 중동전쟁 종전협상 타결로 국제유가 등 지정학적 리스크가 다소 완화됐지만 원자재 가격 상승 여파와 공급망 불확실성은 여전히 남아 있다고 진단했다.

정부는 6월 말 종료 예정인 화물·여객 등 경유 유가연동보조금을 9월 말까지 연장하고, 지원 대상을 전세버스까지 확대하기로 했다. 유가 안정세에도 운송비와 먹거리 원가, 지방 공공요금 등 생활물가 전반에 대한 관리 강도를 유지하겠다는 취지다.

구 부총리는 18일 오전 정부서울청사에서 민생물가 특별관리 관계장관 TF 11차 회의를 주재하며 "중동전쟁 종전협상이 타결되면서 국제유가가 하락하는 등 지정학적 리스크가 다소 완화되는 모습"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.18 gdlee@newspim.com

다만 그는 "눈앞의 파고가 낮아졌다고 하여 수면 아래의 암초가 사라진 것은 아닐 것"이라며 "국제 에너지 생산 및 수송 인프라와 물류 공급망이 완전히 정상화되기까지는 시간이 다소 소요될 것으로 예상된다"고 말했다.

이어 "원자재 가격 상승의 여파가 아직 남아 있고, 불확실성도 많이 해소되지 않은 상황"이라며 "정부는 한시도 긴장의 끈을 놓지 않고 민생물가 안정을 위해 가용수단을 총동원해 대응해 나가겠다"고 강조했다.

정부는 운송업계 유류비 부담 완화를 위해 경유 유가연동보조금을 9월 말까지 연장한다. 경유 가격이 리터당 1700원을 초과할 경우 초과분의 70%를 보조금으로 지급하는 방식이며 지원 한도는 리터당 280원이다.

하반기 에너지·먹거리 원가 부담을 낮추기 위한 조치도 추진한다. 정부는 하반기부터 LNG, LPG, LPG 제조용 원유에 대한 할당관세율을 0%로 인하하고 발전용 LNG 개별소비세를 15% 감면한다. 서민연료인 LPG부탄 유류세 25% 인하 조치는 7월 말까지 1개월 연장한다.

먹거리 물가 부담 완화를 위해 바나나 등 수입과일 3종과 계란가공품 등 식품원료 10종에 대한 할당관세를 연장하고 식품·사료원료 9종에는 신규 할당관세를 적용한다. 기존 27개 품목을 포함해 총 49개 품목을 지원하는 방식이다.

정부는 할당관세 세율 인하 효과가 소비자가격에 반영되도록 수입·유통단계별 점검도 강화하기로 했다. 또 인공지능(AI)을 활용해 먹거리와 생필품 등 핵심 품목의 가격 흐름을 생산·유통 단계별로 수집·분석하고, 수급·가격 예측모형을 고도화할 계획이다.

하반기 중에는 소비자가 직접 활용할 수 있는 '알뜰소비앱'을 구축해 판매처별 가격·할인정보 등을 실시간으로 제공한다. 지방 공공요금은 행정안전부를 중심으로 지방정부와 협조해 최대한 동결 기조로 관리하고, 인상 시기를 이연·분산하기로 했다.