미래에셋증권, 국내주식 증거금률 조정

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 2일 증거금률을 조정했다.
- 국내 증시 변동성·미수금 급증에 대응했다.
- 20·30% 종목은 40%로 일괄 상향했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
6월 위탁매매 미수금 1조5632억원으로 증가
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권이 국내 주식시장 변동성 확대에 대응해 일부 종목의 증거금률을 조정했다.
미래에셋증권은 국내주식 일부 종목의 증거금률 체계를 변경해 지난 7월 1일부터 적용했다고 2일 밝혔다.
이번 조정은 시장과 개별 종목의 단기 가격 변동성이 커지고, 이에 따른 투자위험이 높아진 데 따른 조치다. 미래에셋증권은 고객의 과도한 레버리지 거래에 따른 위험을 줄이고 안정적인 거래 환경을 마련하기 위해 증거금률을 조정했다고 설명했다.
최근 국내 증시는 대형 반도체 종목으로 시가총액이 쏠리고, 레버리지 상장지수펀드(ETF) 자산이 늘면서 변동성이 확대되고 있다. 단기 가격 급등락도 커지는 흐름이다. 레버리지 상품은 기초자산 가격이 하락할 경우 추가 매도 압력이 발생할 수 있어 시장 충격이 커질 수 있다.
위탁매매 미수금도 증가했다. 2025년 1월부터 2026년 3월까지 국내 주식시장 월평균 위탁매매 미수금은 약 9674억원이었다. 3월 이후 증가폭이 확대되면서 2026년 6월 위탁매매 미수금은 1조5632억원을 기록했다. 이는 해당 기간 월평균 대비 61.5% 증가한 수준이다.
미래에셋증권은 기존 증거금 체계만으로는 급변하는 시장 위험을 충분히 완화하기 어려울 수 있다고 판단했다. 이에 따라 고객 자산 보호와 거래 안정성을 고려해 증거금률 조정에 나섰다.
변경에 따라 기존 증거금률 20%와 30% 적용 종목은 40%로 일괄 상향됐다. 기존 40%와 100% 증거금률 적용 종목은 현행 기준이 유지된다.
고객맞춤형 증거금 서비스의 신규 신청과 만기 연장도 일시 중단된다. 신규 신청은 7월 1일부터 중단됐고, 만기 연장은 7월 3일부터 중단된다. 미래에셋증권은 향후 시장 상황 등을 고려해 서비스 신청 재개 시 별도로 안내할 예정이다.
미래에셋증권 관계자는 "이번 증거금률 조정은 고객의 투자 활동을 제한하기 위한 것이 아니라 예상치 못한 충격으로부터 고객 자산을 보호하기 위한 리스크 관리 차원의 조치"라며 "앞으로도 시장 상황을 점검하며 고객이 안정적인 환경에서 투자할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com