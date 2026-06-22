미래에셋증권 연금자산 80조 돌파

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퇴직연금 51조5300억·개인연금 28조5800억



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 연금자산이 지난 15일 기준 80조원을 돌파했다고 22일 밝혔다. 연금자산은 납입금액과 운용손익을 합산한 금액이다.

부문별로는 퇴직연금이 51조5300억원, 개인연금이 28조5800억원을 기록했다. 회사는 퇴직연금과 개인연금 전 부문에서 자산 규모가 늘었다고 설명했다.

연금 자산을 직접 운용하려는 투자자 수요가 늘면서 신규 고객 유입도 증가했다. 미래에셋증권에 따르면 올해 들어 43만명의 연금 고객이 새로 가입했다.

[사진=미래에셋증권]

올해 1분기 퇴직연금 적립금 공시 기준 미래에셋증권으로 유입된 퇴직연금 적립금은 4조3426억원이다. 전체 시장 유입액 11조9000억원의 약 36% 수준이다.

미래에셋증권은 확정기여형(DC) 적립금 전 업권 1위 달성을 기념해 전체 DC 가입자를 대상으로 설문을 진행했다. 설문에는 3만4002명이 응답했다.

응답자의 56%는 미래에셋증권을 선택한 가장 큰 이유로 '연금 전문 금융기관으로서의 브랜드 신뢰도'를 꼽았다. 주변의 긍정적 추천은 19%, 관리 편의성은 17%였다. 세 항목을 합산하면 응답자의 92%가 브랜드 신뢰도, 주변 추천, 관리 편의성을 주요 선택 이유로 제시한 셈이다.

연금 관리에 가장 도움이 된 서비스로는 '편리한 모바일 앱 서비스'가 34%로 가장 많았다. 미래에셋증권은 모바일 앱 엠스톡(M-STOCK)을 통해 고객이 연금 자산을 직접 관리할 수 있도록 하고 있다.

'맞춤형 투자 포트폴리오'를 꼽은 응답자는 27%였다. 미래에셋증권은 연금 투자 경험이 부족한 고객도 자산배분을 활용할 수 있도록 'MP구독 서비스'와 '로보어드바이저 서비스'를 무료로 제공하고 있다. 회사는 이들 서비스를 통해 시장 변화에 맞춘 장기 투자 관리를 지원하고 있다고 설명했다.

브랜드 이미지를 묻는 설문에서는 응답자의 39%가 미래에셋증권을 '앞서가는 수익률과 차별화된 운용 역량을 갖춘 투자 전문가'로 평가했다. 37%는 '신뢰와 안심을 주는 1위 사업자'를 선택했다.

미래에셋증권 연금자산관리센터는 상품 상담 외에도 절세, 건강보험료, 은퇴 이후 현금흐름 관리 등 노후 설계 관련 상담을 제공하고 있다. 회사는 최근 연금자산관리센터를 본부로 확대하고 로보자산관리팀과의 협업을 강화하는 조직 변경도 진행했다.

미래에셋증권은 사업 초기부터 전 세계 우량자산에 분산투자하는 자산배분 전략을 운영해 왔다. 회사는 단기 성과보다 연금 자산 특성에 맞는 안정적 수익을 추구하고, 중·장기 관점의 성과 제공을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

미래에셋증권은 고용노동부 퇴직연금 사업자 평가에서 2022년부터 4년 연속 '우수 사업자'로 선정됐다.

미래에셋증권 관계자는 "연금 적립금 80조원 돌파는 고객께서 미래에셋증권을 믿고 선택해 주신 결과"라며 "가입자의 필요를 먼저 읽고 고객의 노후와 미래를 생각하는 연금 파트너가 되겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com