미래에셋증권 연금자산 70조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 28일 20일 기준 연금자산 70.1조원을 기록했다고 밝혔다.
- 이는 전년 동월 43.5조원 대비 26.6조원 증가한 규모다.
- 퇴직연금 52%, 개인연금 81% 늘었고 고객 수익 12.6조원 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권이 지난 20일 기준으로 연금자산 70.1조원을 기록했다고 28일 밝혔다. 이는 전년 동월 43.5조원 대비 26.6조원(61%) 증가한 규모다.
부문별로는 퇴직연금 잔고가 30.1조원에서 45.8조원으로 15.7조원(52%) 늘었고, 개인연금 잔고는 13.4조원에서 24.3조원으로 10.9조원(81%) 증가했다.
연금자산 확대에는 고객 수익 확대가 주요 역할을 했다. 미래에셋증권은 올해 3월 말 기준 연금 고객에게 약 12.6조원의 누적 운용 수익을 제공했다.
미래에셋증권은 연금 로보어드바이저 서비스, MP구독서비스, 개인연금 랩어카운트 등 다양한 자산관리 서비스를 제공 중이다.
고용노동부 퇴직연금 사업자 평가에서는 2022년부터 2025년까지 4년 연속 우수사업자로 선정된 바 있다. 증권업계에서는 유일한 성과로, 올해 1분기에는 전 금융권에서 유일하게 4조원 이상의 퇴직연금 자금이 신규 유입됐다.
한편 미래에셋증권은 약 250명 규모의 업계 최대 연금 전담인력을 운영하고 있다. 지난해 말부터는 공기업과 외국계 기업을 전담하는 전문 컨설팅 조직을 구성해 맞춤형 기업 컨설팅을 강화하고 있다.
dconnect@newspim.com