이란 국방차관 "SCO 회원국에 대미 저항 경험 공유하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이란 국방부 차관이 28일 SCO 회원국들에 군사 협력과 대미 저항 경험 공유 의사를 밝혔다.
- 그는 미국에 맞선 경험을 공유할 준비가 돼 있다고 강조했다.
- 미국과의 평화 협상 교착 속 무기 지원을 위한 제안으로 관측된다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란이 상하이협력기구(SCO) 회원국들에게 군사 협력 및 대미 저항 경험을 공유할 용의가 있다고 밝혔다.
28일(현지시간) 이란 타스님 통신에 따르면 레자 탈라에이-니크 이란 국방부 전략기획 담당 차관은 "이란 이슬람공화국은 독립국들, 특히 SCO 회원국들과 군사적 역량을 공유할 준비가 돼 있다"고 말했다. 그는 이란이 다른 국가들과 "미국에 맞선 경험"을 공유할 준비도 돼 있다고 덧붙였다.
SCO는 2001년 6월 15일 설립된 중국과 러시아가 주도하는 유라시아의 정치·경제·안보 협의체다. 북대서양조약기구(NATO·나토)를 비롯한 서방 중심의 안보 블록을 견제하기 위한 조직으로 평가받는다.
미국과의 평화 협상 교착 속 이란이 SCO 회원국들에게 대미 군사 저항 경험을 공유하겠다고 손을 내민 것은 사실은 고갈되고 있는 무기를 제공받기 위한 것이 아니냐는 관측이 제기된다.
탈라에이-니크 차관은 전날(27일) 키르기스스탄에서 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관과 회담했고, 러시아 우방국인 벨라루스도 방문해 빅토르 흐레닌 국방장관과 중동 정세를 논의했다. 벨라루스도 SCO 회원국이다.
다만 CBS뉴스는 지난 22일 미국 관리들을 인용해, 이란의 탄도 미사일 재고와 발사 체계의 절반이 여전히 온전한 상태라고 보도했다.
또 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군 전력의 약 60%도 고속공격정을 포함해 건재한 것으로 보이며, 수천 개의 표적에 대한 집중 공습 이후 이란 공군력은 상당히 약화됐으나, 약 3분의 2는 여전히 작전 가능한 상태로 추정된다는 전언이다.
wonjc6@newspim.com