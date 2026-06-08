미래에셋증권, UOB Kay Hian과 외국인 통합계좌 계약

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싱가포르법인 주도…동남아 투자자 국내 증시 접근성 확대



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 싱가포르 기반 증권사 UOB Kay Hian과 외국인 통합계좌(Foreign Investor Omnibus Account) 서비스 제공을 위한 계약을 체결하고 본격적인 서비스를 시작한다고 8일 밝혔다. 미래에셋증권 싱가포르법인이 현지 증권사와의 협의를 주도했다.

UOB Kay Hian은 싱가포르 증권거래소(SGX) 상장사인 UOB Kay Hian Holdings Limited(U10)의 증권계열사다. 시가총액 약 4조원(40억 SGD) 규모로, 싱가포르 본사를 중심으로 중화권과 아세안 전역에 네트워크를 구축하고 있다. 브로커리지·자산관리(WM) 부문에서 100년이 넘는 업력을 보유하고 있다.



미래에셋증권은 이번 계약 외에도 복수의 해외 증권사와 외국인 통합계좌 서비스 관련 협업을 추진 중이다.

[사진=미래에셋증권]

미래에셋증권 관계자는 "글로벌 투자자들의 한국 주식시장 접근성을 높이기 위해 해외 금융기관과의 협업을 지속 확대하고 있다"고 말했다.

한편 미래에셋증권은 이달 홍콩 모바일트레이딩시스템(MTS) 출시를 앞두고 있으며, 미국 증권사 인수도 진행하고 있다.

dconnect@newspim.com