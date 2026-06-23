미래에셋증권, 30억원 이상 고객 1년 새 3배 급증

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지난해 5월 3000명대서 9500명 넘어

100억원 이상도 2배…세이지 서비스 운영

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 30억원 이상 자산을 보유한 고액자산가 고객 수가 1년 만에 3배 이상 증가했다고 23일 밝혔다.

미래에셋증권에 따르면 지난해 5월 3000명대였던 30억원 이상 고액자산가 고객 수는 올해 5월 9500명을 넘어섰다. 전월 대비 증가율은 26%였다. 100억원 이상을 보유한 초고액자산가 고객 수는 전년 대비 2배 이상 늘었다.

회사 측은 주식시장 변동성에도 미래 성장 산업을 중심으로 한 투자 성과와 세대별 VIP 자산 관리 서비스가 고객 기반 확대에 영향을 미쳤다고 설명했다.

미래에셋증권은 초고액자산가 고객들이 가장 많이 보유한 국내 주식으로 현대자동차, SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 산일전기를 제시했다. 해외 주식에서는 브로드컴, 엔비디아, 마이크론 테크놀로지, 테슬라 등 메가테크 기업이 상위권에 올랐다.

미래에셋증권 로고. [사진=미래에셋증권]

이들 고객의 보유 종목은 인공지능(AI) 반도체, 데이터센터, 모빌리티 등 성장 산업 관련 종목에 집중된 것으로 나타났다. 미래에셋증권은 2024년 12월부터 2026년 5월까지 주요 보유 종목의 기간 수익률을 분석한 결과 SK하이닉스 1241.6%, 마이크론 테크놀로지 1058%, 삼성전자 495.9%, 산일전기 260.1%를 기록했다고 밝혔다.

회사 측은 디지털 플랫폼과 글로벌 네트워크를 기반으로 성장 산업을 선별한 투자 판단이 수익률에 반영됐다고 설명했다. 박현주 글로벌전략가(GSO)가 강조해온 미래 성장 산업 중심의 글로벌 투자 철학이 고객 자산 관리 전반에 반영됐다는 설명도 덧붙였다.

미래에셋증권은 고액자산가 고객 기반 확대의 배경으로 VIP 고객 관리 전략도 제시했다. 고액자산가 시장에서는 금융자산 관리뿐 아니라 가족·기업 자산, 세무, 부동산, 상속·승계 컨설팅, 자녀 투자 교육 등을 함께 설계하는 서비스 수요가 커지고 있다는 것이다.

미래에셋증권의 VIP 서비스 'Sage(세이지)'는 개인 자산뿐 아니라 가족과 기업 자산을 함께 관리하는 구조로 운영된다. 세부 서비스로는 젊은 리더를 위한 '세이지 비욘드', 대학생 자녀를 대상으로 한 '세이지 주니어', 가문 자산 관리를 위한 패밀리오피스 등이 있다.

미래에셋증권 관계자는 "고액자산가 고객이 1년 만에 3배 증가한 것은 미래에셋증권의 투자 철학과 관리 역량이 인정받은 결과"라며 "고객동맹 철학을 바탕으로 라이프 케어 프로그램과 투자 인사이트 등 실질적인 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com