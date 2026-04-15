전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
정책·서울 총리실

속보

더보기

김민석 총리 "장애인, 복지 수혜자 아닌 권리 주체 되도록 할 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김민석 국무총리가 15일 장애인정책조정위원회에서 장애인을 권리의 주체로 삼겠다고 강조했다.
  • 2026년 장애인 정책 예산을 7조원으로 9% 증액하고 발달장애인 돌봄을 강화한다.
  • 권리보장법 제정과 자립지원 확대, 시설 학대 방지 체계 개편을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"색동원 사건, 전국민 충격에 빠트려…구조적 문제 확인"
장애인정책조정위서 권리보장법·편의정책 로드맵 등 논의

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 제46회 장애인의 날(4월 20일)을 앞둔 15일 김민석 국무총리는 장애인 정책 방향 관련, "더 이상 장애인이 복지의 수혜자가 아니라 권리의 주체가 될 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 장애인정책조정위원회 회의를 열고 "이재명 정부는 장애인의 삶의 질 향상과 기본적 권리 보장을 국정의 핵심 과제 중 하나로 삼아 왔다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "오늘 회의에서는 제6차 장애인 종합 계획에 대한 2026년도 시행 계획을 논의한다. 복지, 건강, 교육, 이동 등 장애인의 삶과 권리 증진과 직결된 분야의 개선 과제들도 점검하겠다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제28차 장애인 정책조정위원회를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. 2026.04.15 gdlee@newspim.com

김 총리는 "정부는 2026년 장애인 정책 예산을 전년 대비 9% 증액한 7조원 규모로 확대했다. 이를 통해서 소득, 돌봄, 교육 등 전 생활 영역에서 필요한 지원을 확대하고 특히 발달 장애인에 대한 국가 돌봄을 강화하겠다"고 말했다.

김 총리는 장애인 권리보장법 제정, 자립 및 일자리 지원 정책 시행에 대한 의지도 보였다. 그는 "국정과제인 장애인 권리보장법 제정을 추진하겠다. 자립지원사업을 전국적으로 확대해서 자립 희망 장애인에게 주택과 일자리를 지원하겠다"며 "장애인의 자립을 위한 활동지원 대상을 확대하고 장애인 공공 일자리를 2000여개 늘리겠다"고 했다.

학대 방지를 위한 피해자 보호 체계 강화도 언급했다. 김 총리는 "강화군 색동원 사건이 전 국민을 충격에 빠뜨렸다. 매년 정부가 점검하기는 했는데 폐쇄적인 시설 운영 가운데서 학대가 은폐되고 장기화된 구조적 문제를 확인했다"고 인정했다.

아울러 "시설 점검 체계를 전면 개편하고 지자체, 장애인 권익 증진 기관 등 전문 지원 기관과 경찰이 합동으로 수시 점검할 수 있도록 하겠다"며 "위험도가 높은 시설은 특별 점검을 하겠다. 사전에 예방하고 조기에 발견하고 신속하게 조사하고 피해자를 종합 지원하는 전 주기에 걸친 피해자 보호 체계를 공고히 하겠다"고 약속했다.

이날 회의에서는 이동권 보장 등을 위한 정책 계획도 논의된다. 김 총리는 "장애인의 이동권을 포함한 일상의 불편을 실제로 실질적으로 해소하는 편의정책 로드맵 마련을 위한 추진 계획도 논의하겠다"며 "장애인의 안정적인 일자리 창출과 소득 보장과 직결되는 중증 장애인 생산품 우선 구매 실적 및 계획을 논의하겠다"고 회의 안건을 설명했다.

sheep@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동