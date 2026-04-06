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'태국총리도 BYD로 갈아타' 중동전 고유가 덕에 中 전기차 굴기 가속

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동남아 제패, "10대 중 8대 중국차"
동남아 넘어 유럽·호주·브라질까지
'가성비·기술력'으로 세계 시장 재편
'메이드 인 차이나', 일본자동차 제쳐

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 전 세계적으로 중동 분쟁에 따른 고유가 공포가 확산하는 가운데, 중국산 신에너지 자동차(NEV)가 세계 시장에서 돌풍을 일으키고 있다.

6일 중국 증권시보에 따르면 중국 자동차는 단순 저가 공세를 넘어 기술력과 브랜드 인지도까지 확보하며 동남아시아는 물론 유럽, 라틴 아메리카, 중동 등 전 세계 자동차 시장의 지형도를 바꾸고 있다.

태국에서는 최근 아누틴 차른비라쿨 총리가 새로 구입한 중국 BYD(비야디, 比亚迪)의 순수 전기차를 직접 운전하는 모습이 포착되어 큰 화제를 모았다. 아누틴 총리는 현지 언론과의 인터뷰에서 국민들에게 "경제적으로 여유가 된다면 전기차를 선택하라고 적극 권장하고 싶다"고 밝혔다.

증권시보는 태국 총리가 전기차 이용은 가계의 비용 절감뿐만 아니라 국가적 과제인 배기가스 오염(이산화탄소 배출) 문제를 해결할 최적의 대안임을 강조하며 중국 전기차의 전도사를 자처하고 나섰다고 전했다.

지난 3월 25일부터 4월 5일까지 태국 방콕에서 열린 '제47회 방콕 국제 모터쇼'에서도 이런 분위기는 고스란히 증명됐다. 증권시보에 따르면 방콕 모터쇼에는 37개 자동차 브랜드가 참여했으며, 이 중에서도 중국 전기차 브랜드들이 가장 주목을 받았다.

태국 모터쇼에서 중국 자동차 업체들은 순수 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV) 신모델을 앞세워 장거리 주행 능력과 스마트 기술력을 유감없이 과시하며 태국 소비자들로부터 관심을 끌었다.

태국산업연맹(FTI)에 따르면 2025년 태국 내 전기차 판매량은 전년 대비 80% 급증한 12만 대를 넘어설 것으로 전망된다. 특히 이 시장에서 중국 브랜드의 점유율은 80%를 웃돌며 압도적인 선두 자리를 굳히고 있다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 BYD 전기차. (사진= 뉴스핌 통신사 촬영) 2026.04.06 chk@newspim.com

이번 태국 모터쇼에서도 사전 예약 판매량 상위 10개 브랜드 중 절반 이상이 중국 브랜드였다. 모터쇼 참관객들은 BYD를 비롯한 중국 전기차에 대해 기술 수준이 세계 최고 수준이라고 평가했다. 증권시보는 국제 정세 불안으로 유가 변동성이 가중되는 요즘, 소비자들이 전기차를 최상의 선택지로 여긴다고 밝혔다.

중국 전기차의 굴기는 태국에만 국한되지 않는다. 호주 자동차산업협회 자료에 따르면 지난 2월, 중국산 자동차는 호주에서 총 2만 2,362대가 판매되며 사상 처음으로 신차 공급국 1위에 올랐다. 이는 1998년부터 수십 년간 1위를 지켜온 '자동차 강국' 일본을 제친 역사적인 역전이다.

남미와 동남아(아세안) 자동차 시장에서도 지각 변동이 일어나고 있다. 브라질에서는 지난 2월 중국산 전기차가 처음으로 소매 판매 1위를 기록했다. 필리핀 마닐라의 한 판매점 관계자는 "3월 주문량이 평소의 두 배 이상으로 폭증해 2주 만에 한 달 치 물량이 동났다"며 현장의 열기를 전했다.

심지어 자국 산업 보호를 위해 강력한 정책적 방어 장벽을 쌓고 있는 미국 시장에서조차 소비자들의 시선은 속속 중국차로 향하고 있다. 로이터 통신의 설문조사에 따르면, 향후 2년 내 차량 구매 계획이 있는 미국인의 절반가량이 가격 대비 가치(가성비)가 '탁월하다'고 평가하면서 중국차에 관심을 보였다.

중국 자동차 산업의 경쟁력 중 하나는 이같은 차량 판매 호조를 넘어 서비스, 에너지, 공급망 전체를 아우르는 광범위한 생태계를 구축하고 있다는 점이다.

증권시보는 태국 자동차 업계 관계자를 인용해 "중국차 업체들이 판매부터 사후 서비스, 에너지 공급망 협력까지 사업 영역을 확장하면서 동남아시아 전체 산업의 친환경 전환에 엔진 역할을 하고 있다"고 분석했다.

미국·이란 전쟁 가능성과 국제 정세 불안으로 인해 세계적으로 고유가 기조가 장기화될 조짐을 보이면서, 경제성(가성비)과 기술력을 모두 갖춘 중국산 전기차의 '글로벌 영토 확장'이 시간이 갈수록 가속화할 것이라는 전망이 세계 자동차 업계에서 나오고 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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