BYD코리아, 성수동서 전기차·베이커리 팝업 스토어 운영

AI 핵심 요약beta
- BYD코리아가 5월 1일부터 10일까지 서울 성수동에서 전기차와 베이커리를 결합한 팝업 스토어를 운영한다.
- 아토 3, 씰, 씨라이언 7, 돌핀 등 국내 출시 전 라인업을 전시하며 방문객은 현장 신청으로 시승할 수 있다.
- 천하제빵 출신 셰프의 스콘과 심사위원의 카스텔라, 럭키드로우 등 다양한 이벤트를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BYD코리아는 5월 1일부터 10일까지 서울 성수동 '스테이지 엑스 성수 차봇'에서 전기차와 베이커리를 결합한 팝업 스토어를 운영한다고 30일 밝혔다.
팝업에서는 국내 출시 전 라인업을 전시한다. 소형 전기 SUV 아토 3, 스포츠 중형 세단 씰, 중형 SUV 씨라이언 7, 소형 해치백 돌핀 등이 선보인다. 방문객들은 현장 신청을 통해 직접 시승할 수 있다.
제빵 서바이벌 프로그램 '천하제빵'의 TOP 7 출신 이경무 셰프가 만든 스콘을 매일 오후 1시와 3시 선착순으로 제공한다. 차량 시승과 상담에 참여한 고객에게는 같은 프로그램 심사위원 이석원 명장의 카스텔라 또는 마들렌을 증정한다.
현장 스탬프 미션을 완료한 방문객을 대상으로 프리미엄 헤어드라이어, 무선 이어폰, 커피 머신 등이 걸린 럭키드로우를 진행한다. 추첨은 팝업 운영 기간 중 주말과 공휴일 오후 6시에 실시되며, 행사 종료일은 제외된다. 이 외에 쿠키 증정, 포토부스, 인증샷 공유 이벤트도 마련된다.
BYD코리아는 올해 1월 국내 승용 전기차 브랜드 출범을 공식화한 이후 전국 주요 도시에 32개 전시장과 18개 서비스센터를 운영 중이다.
y2kid@newspim.com