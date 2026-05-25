[시승기] BYD 돌핀, 2000만원대에 이 옵션이? 극강의 가성비 전기차

디자인 아쉬움에도 주행감·공간·편의사양 기대 이상

사회 초년생 첫 전기차로 충분한 현실적 선택지

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = "2000만원대 전기차에 이 정도 옵션이 들어간다고?"

BYD 돌핀을 시승하며 가장 먼저 든 생각이다. 국내 전기차 시장에서 2000만원대 가격표는 더 이상 낯설지 않지만, 이 가격에 주행거리와 공간, 편의사양, 안전장비까지 두루 갖춘 차는 많지 않다. 돌핀은 단순히 저렴한 전기차가 아니라, 압도적인 가격 대비 상품성으로 소비자를 설득하려는 차에 가깝다.

BYD 돌핀. [사진=이찬우 기자]

BYD코리아가 올해 2월 국내에 정식 출시한 돌핀은 소형 전기 해치백이다. 가격은 친환경차 세제 혜택 적용 후, 보조금 반영 전 기준으로 2000만원대다. 수입 전기차임에도 파격적인 2000만원대 가격표를 제시하며 국내 소비자들의 전기차 진입 장벽을 낮췄다.

가격만 낮춘 차는 아니다. 돌핀은 BYD의 전기차 전용 플랫폼 'e-Platform 3.0'을 기반으로 개발됐다. 배터리는 BYD의 핵심 기술인 LFP(리튬인산철) 기반 블레이드 배터리를 탑재했다. 1회 충전 주행거리는 환경부 인증 기준 돌핀 액티브 트림이 복합 상온 354km다. 급속 충전 시 약 30분 만에 배터리 용량의 80%까지 채울 수 있어 도심형 전기차로서의 기동성도 갖췄다.

편의사양은 돌핀이 가진 가장 강력한 무기다. 회전식 10.1인치 터치 디스플레이를 중심으로 T맵 내비게이션, 무선 애플 카플레이 및 안드로이드 오토, OTA 무선 소프트웨어 업데이트를 전 트림 기본 지원한다. 여기에 V2L 기능, 전자식 선쉐이드가 포함된 파노라믹 글래스 루프, 3D 서라운드 뷰 모니터까지 아낌없이 담았다.

BYD 돌핀. [사진=이찬우 기자]

1열 전동시트와 뒷좌석 센터 암레스트도 기본 적용된다. 상위 액티브 트림에는 국내 소비자들이 선호하는 1열 통풍 시트와 스마트폰 무선 충전 기능까지 들어간다. 2000만원대 전기차에서 이 정도 편의사양을 누릴 수 있다는 점은 돌핀의 상품성을 가장 직관적으로 보여주는 대목이다.

도로 위에서의 움직임도 기대 이상으로 탄탄했다. 시승차인 돌핀 액티브는 최고출력 150kW(약 204마력)를 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100km까지 7.0초 만에 도달한다. 제원상 수치만 보면 도심형 소형차 이상의 경쾌한 성능이다.

BYD 돌핀. [사진=이찬우 기자]

이전에 준중형 전기 SUV인 아토3에서 느꼈던 특유의 가벼운 주행감은 돌핀에서 상당 부분 덜어냈다. 차체가 작고 전기차 특유의 즉각적인 토크 반응이 살아있으면서도, 거동이 날리거나 불안한 느낌은 크지 않았다. 도심 주행에서는 매끄럽게 속도를 올렸고, 차선 변경이나 코너 진입 때도 차체를 꽤 안정적으로 지지해줬다.

승차감 역시 차급과 가격대를 감안하면 합격점이다. 노면 충격을 완전히 고급스럽게 걸러내는 수준은 아니지만, 저가형 전기차에서 우려되는 거칠고 딱딱한 반응은 크지 않았다. 부드러운 댐핑 감각을 유지하면서도 차체가 지나치게 출렁이지 않아 일상적인 패밀리카나 출퇴근용 차량으로 충분한 균형감을 보여줬다.

BYD 돌핀. [사진=이찬우 기자]

실내 공간은 겉보기보다 한결 여유롭다. 콤팩트한 해치백 외관을 지녔지만, 실내 공간을 좌우하는 휠베이스가 2700mm에 달한다. 실제로 성인 남성 4명이 탑승한 상태에서도 큰 불편함 없이 주행할 수 있었다. 뒷좌석 레그룸과 헤드룸 모두 외관 크기에서 예상한 것보다 넉넉했다. 장거리 이동에서 완전히 안락하다고 하기는 어렵지만, 도심이나 근교 주행에서는 충분히 쾌적한 수준이다.

반면 외관 디자인은 아쉬움이 남는다. BYD는 '바다의 미학(Ocean Aesthetics)'을 앞세워 돌고래의 곡선과 움직임을 외관에 반영했다고 설명한다. 실제로 차체 곳곳에는 둥글게 말린 곡선과 부드러운 면 처리가 강조돼 있다. 짧은 보닛과 유선형 루프라인, 해치백 특유의 단단한 후면부는 도심형 전기차다운 경쾌한 인상을 만든다.

BYD 돌핀. [사진=이찬우 기자]

다만 국내 소비자 눈높이에서 보면 세련됐다기보다는 다소 예스럽다는 인상이 먼저 든다. 전면부는 완만한 램프와 둥근 범퍼 형상으로 친근한 이미지를 주지만, 최근 전기차들이 날렵한 주간주행등과 간결한 면 처리로 미래지향적 이미지를 강조하는 흐름과 비교하면 강렬한 존재감은 부족하다. 후면부 역시 안정적인 비례감은 갖췄지만, 전체적인 디자인 완성도 면에서는 호불호가 갈릴 여지가 있다.

대신 안전 사양의 기본기는 소홀히 하지 않았다. 돌핀은 유로 NCAP 충돌 안전 평가에서 최고 등급인 5스타를 획득했다. 국내 출시 모델에도 전 트림 7개 에어백과 첨단 운전자 보조 시스템이 기본 적용된다. 단가를 낮추기 위해 안전이나 필수 편의장비를 덜어낸 차가 아니라는 의미다.

물론 브랜드 신뢰도와 사후 서비스(AS)는 넘어야 할 과제다. 현대차·기아처럼 촘촘하게 구축된 국산 브랜드의 서비스 네트워크와 비교하면 BYD의 사후 서비스 인프라는 아직 검증의 시간이 필요하다. 중고차 잔존가치, 부품 수급 안정성까지 꼼꼼히 따지는 보수적인 소비자라면 BYD라는 이름표는 여전히 진입 장벽으로 작용할 수 있다.

BYD 돌핀. [사진=이찬우 기자]

그럼에도 돌핀이 국내 전기차 시장에 던지는 메시지는 뚜렷하다. 캐즘(일시적 수요 둔화)과 높은 차량 가격, 보조금 축소 등으로 침체된 시장에 "전기차 대중화의 현실적 대안"을 제시했기 때문이다. 정부 및 지자체 보조금을 더하면 실구매가는 2000만원대 초반까지 내려앉아, 전기차 구매를 망설였던 소비자에게 가격 부담을 확실히 낮춘 선택지로 다가간다.

특히 돌핀은 사회 초년생이나 첫 차 구매를 고민하는 젊은 소비자들에게 매력적인 대안이 될 수 있다. 실제로 차량을 함께 경험한 20대 대학생은 "진짜 도전해볼 만한 차"라며 "이 가격대에서 선택할 수 있는 가장 합리적인 전기차로 보인다"고 평가했다. 전기차를 소유하고 싶지만 높은 가격 때문에 망설였던 청년층에게 돌핀의 가격과 옵션 구성은 높은 설득력을 지닌다.

BYD 돌핀. [사진=이찬우 기자]

결국 돌핀의 진정한 무기는 단순히 "싸다"가 아니라, "이 가격에 이 정도 만듦새라면 살 만하다"는 납득 가능한 상품성에 있다. 디자인의 아쉬움과 브랜드의 낯설음을 상쇄할 만큼 탄탄한 주행 기본기와 풍부한 옵션, 공간 활용성을 갖췄다.

chanw@newspim.com