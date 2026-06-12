IBK기업은행, 카드 신규회원 연회비 최대 5만 포인트 환급

이용 조건 충족 시 혜택 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 카드 신규 고객 확보를 위해 연회비를 포인트로 돌려주는 프로모션을 진행한다. 비대면 채널 중심으로 혜택을 제공해 고객 유입을 확대한다는 전략이다.
기업은행은 12일 'IBK카드 온라인 신규 회원 연회비 캐시백' 이벤트를 실시한다고 밝혔다. 이번 행사는 개인 신용카드를 온라인으로 신규 발급한 고객을 대상으로 한다.
이벤트 참여 고객이 일정 조건을 충족할 경우 연회비 수준에 해당하는 금액을 최대 5만 IBK포인트로 적립받을 수 있다.
참여 조건은 개인정보 선택 동의 항목 전체 동의, 일정 기간 내 10만원 이상 카드 사용, 카드 앱 설치 및 회원가입 등이다.
대상 카드는 포인트형, 마일리지형, 생활밀착형 등 총 13종으로 구성됐다. 다양한 소비 패턴을 고려해 선택 폭을 넓힌 것이 특징이다.
이벤트는 6월 한 달간 진행되며, 자세한 내용은 기업은행 모바일 앱과 카드 앱에서 확인할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com