종합특검, 검찰 내부망 서버 압수수색…심우정 계엄 관여 의혹

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檢 이프로스 서버 전체 압수수색

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 심우정 전 검찰총장의 12.3 비상계엄 관여 및 즉시항고 포기 의혹과 관련해 검찰 내부망인 '이프로스' 서버를 압수수색했다.

25일 법조계에 따르면 종합특검은 하루 전인 지난 24일 밤 광주광역시 서구 소재 대검찰청 이프로스 서버에 대한 압수수색 영장을 집행했다.

2차 종합특별검사팀(종합특검)이 심우정 전 검찰총장의 12.3 비상계엄 관여 및 즉시항고 포기 의혹과 관련해 검찰 내부망인 '이프로스' 서버를 압수수색했다. 서울중앙지검. [사진=뉴스핌DB]

이번 압수수색은 계엄 당시 합동수사본부 검사 파견 검토와 윤석열 전 대통령 구속 취소 관련 즉시항고 포기 결정과 관련해 검찰 내부 메신저 자료 등을 파악하기 위한 것으로 알려졌다.

대검 이프로스 서버 전체에 대한 압수수색 영장 집행은 이번이 처음이라고 전해졌다. 종합특검은 추후 영장 집행을 계속 진행할 예정이다.

앞서 종합특검은 지난 23일 심 전 총장 관련 의혹을 수사하기 위해 대검찰청 압수수색에 나선 바 있다.

심 전 총장은 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 박성재 전 법무부 장관의 지시로 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받고 있다. 계엄 정국 때 심 전 총장은 박 전 장관과 3차례 통화한 것으로 알려졌다.

지난해 3월 윤 전 대통령에 대한 법원의 구속 취소 결정에 즉시 항고를 포기한 점도 종합특검의 수사 대상이다.

hong90@newspim.com