'컷오프' 이진숙, 대구시장 불출마 선언…"국민의힘 후보에 힘 보태겠다"

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"무도한 민주당 정권으로부터 대구 지켜내겠다"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 국민의힘 대구시장 후보 경선 과정에서 컷오프(공천배제)된 이진숙 전 방송통신위원장이 25일 6·3 지방선거에서 대구시장에 출마하지 않겠다고 선언했다.

이 전 위원장은 이날 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "오늘 저는 대구시장 예비후보라는 자리를 내려놓는다"며 이같이 밝혔다.

국민의힘 대구시장 후보 경선 과정에서 컷오프(공천배제)된 이진숙 전 방송통신위원장이 25일 6·3 지방선거에서 대구시장에 출마하지 않겠다고 선언했다. 이진숙 전 방송통신위원장. [사진 = 뉴스핌DB]

이 전 위원장은 "내일(26일) 국민의힘 대구시장 후보가 선출되면 그분이 민주당 후보를 이길 수 있도록 힘을 보태겠다"며 "대구를 무도한 민주당 정권으로부터 지켜내겠다"고 말했다.

그는 국민의힘 공천관리위원회의 컷오프 결정이 부당하다고 지적하며 "탈당해 무소속으로 출마해서 시민 판단과 선택을 받겠다는 마음도 있었다. 시민후보로 승리할 자신도 있었고 시민의 힘을 입증하고 싶었지만 한 가지 우려가 발목을 잡았다"고 말했다.

이어 그는 "대구까지 좌파에게 넘어가면 대한민국이 어떻게 될 것인가"라며 "보수의 붉은 심장이 파란색으로 물들고 자유민주주의 최후 보루가 사회주의 포퓰리즘에 장악된다면 대한민국은 어떻게 될 것인가 이런 우려가 저의 발목을 잡았다"고 덧붙였다.

현재 국민의힘 대구시장 후보 최종 경선에는 3선 추경호·초선 유영하 의원이 경쟁 중으로 오는 26일 최종 후보가 정해질 예정이다.

hong90@newspim.com