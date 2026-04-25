목포해경, 홍도 70대 낚시객 '야간 릴레이 이송'…골든타임 확보

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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 야간 악조건 속에서 해경 함정과 헬기가 연계된 입체작전으로 고혈압 증세를 보인 70대 낚시객이 신속히 육지 병원으로 이송됐다.

목포해양경찰서는 지난 24일 오후 7시30분쯤 신안군 홍도 보건지소로부터 고혈압으로 어지럼증과 손발 저림을 호소하는 환자가 있다는 신고를 접수했다고 25일 밝혔다.

1508함 고속단정이 홍도에서 환자를 인수하고 있다. [사진=목포해경] 2026.04.25 ej7648@newspim.com

당초 보건지소는 환자 혈압이 높아 닥터헬기 출동을 요청했으나 흑산도 패드장 등화공사로 인해 운항이 불가하다는 통보를 받은 것으로 전해졌다.

이에 해경은 헬기 이착륙이 가능한 대형경비함을 활용한 '릴레이 이송' 방식을 결정했다. 인근 해역에서 경비 중이던 1508함을 급파해 환자를 옮기고 응급처치를 실시한 뒤, 서해지방해양경찰청 소속 대형헬기(B-525)를 투입했다.

헬기는 흑산 해역으로 이동해 함정 갑판에 야간 착륙하는 데 성공했으며, 환자를 인수해 같은 날 오후 9시40분께 목포에 도착했다. 이후 환자는 119구급대에 인계돼 목포 소재 병원으로 이송, 치료를 받은 것으로 알려졌다.

목포해경 관계자는 "야간이라는 악조건 속에서도 함정과 헬기의 유기적 연계로 신속 이송이 가능했다"며 "해상과 공중을 아우르는 대응으로 국민 생명 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com