美, 중국 정유사 제재·이란 가상화폐 동결…2차 협상 앞두고 자금줄 압박

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란 석유 '최대 고객' 中정유사·'운반책' 그림자 선단 제재

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 미국이 이란으로부터 석유를 수입하는 중국 정유 대기업을 제재하는 등 이란과의 종전 협상을 앞두고 자금줄 조이기에 나섰다.

미국 재무부와 국무부는 24일(현지시간) 중국의 정유 대기업 헝리그룹을 제재한다고 밝혔다.

미국이 이란으로부터 석유를 수입하는 중국 정유 대기업을 제재하는 등 이란과의 종전 협상을 앞두고 자금줄 조이기에 나섰다. 미국 성조기와 이란 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

재무부는 헝리그룹이 수십억 달러 규모의 이란산 석유를 사들이는 최대 고객 중 하나로 이란군을 포함한 이란에 경제적 지원을 주고 있다고 설명했다.

또 제재를 피해 이란산 석유를 운반하는 '그림자 선단'을 운영하는 약 40개 해운사와 선박들도 제재한다고 발표했다. 제재 대상 회사와 선박은 미국 내 자산이 동결되고 재산상 이익도 차단된다. 제재 대상 회사가 직·간접적으로 지분 50% 이상을 소유한 법인도 제재한다. 특히 제재 대상 회사와 자금, 물품, 서비스를 거래하는 기관에도 제재가 부과된다.

재무부는 이와 함께 이란과 연계된 것으로 보이는 3억4400만 달러, 약 5000억 원 상당의 가상화폐를 동결하고 "이란 정권과 연결된 모든 금융 생명선을 표적으로 삼을 것"이라고 강조했다.

앞서 재무부는 이란 자금이 흘러 들어 간 정황이 포착된 중국계 은행 2곳에 대한 제재 가능성을 시사하는 등 이란에 재정적 압박을 가하는 이른바 '경제적 분노' 작전을 시작했다.

hong90@newspim.com