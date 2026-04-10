정부, 전기의날 맞아 재생에너지 속도…김성환 기후부 장관 "전기국가 실현"

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10일 신라호텔, 전기의날 기념식 개최

전기산업분야 유공자 18명 정부 포상

"에너지 대전환 도전…전기인이 주역"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 정부가 제61회 전기의날 기념식을 개최하고 재생에너지 전환 의지를 다졌다.

기후에너지환경부(장관 김성환)는 10일 오전 11시 서울 신라호텔에서 '제61회 전기의 날' 기념식을 개최했다.

전기의날은 1900년 4월 10일 국내 최초 민간 점등을 기념하기 위해 1966년부터 대한전기협회가 개최했다. 전기의날은 작년부터 전기산업발전기본법 시행과 함께 정부가 주최하는 법정 기념일로 지정됐다.

정부는 전기의 날이 속하는 이달 6일부터 12일까지를 전기 주간으로 지정하고 ▲초등학생 전기에너지 미술대회 ▲에너지복지 서포터즈 발대식 ▲국민 아이디어 공모전 시상식 ▲찌릿찌릿 전기교실 ▲전력정책포럼 ▲전기발상지 문화탐방 등 다채로운 연계 행사가 전국 각 지역에서 개최한다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 10일 서울 신라호텔에서 열린 '제61회 전기의 날' 기념식에서 발언하고 있다. [사진=기후환경에너지부] 2026.04.10 gkdud9387@newspim.com

이날 기념식에서는 전기산업발전 분야에 이바지한 총 18명 유공자에게 대통령표창 4명, 국무총리표창, 8명산업훈장 4명, 산업포장 2명 등 정부포상을 수여한다.

훈장 4명에는 금탑산업훈장에 장현우 남도전기 대표, 은탑산업훈장에 이광흠 유원이앤에프 대표·이경윤 한국전력공사 처장, 동탑산업훈장에 서성재 한국남부발전 기술안전 부사장이 선정됐다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 기념사를 통해 "지금 세계는 산업구조에서 우리의 일상까지 전기 중심으로 빠르게 재편되고 있고, 누가 먼저 전기국가를 실현하느냐가 국가 경쟁력이 된다"고 강조했다.

이어 "정부는 재생에너지 중심으로 우리 경제의 모든 영역을 전기화하고, 국민, 기업 모두에게 혜택이 돌아가는 에너지 대전환을 추진 중이다"면서 "에너지 대전환은 거대한 도전이므로, 이 자리의 전기인이 주역이 되어 축적한 경험을 바탕으로 저력을 모아 준다면 성공적으로 에너지 대전환을 완성할 수 있을 것이다"고 의지를 다졌다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.04.10 gkdud9387@newspim.com

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