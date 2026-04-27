김성환, 임택 동구청장 직격…"정체된 도시 바꾸겠다"

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광주시의회서 출마 기자회견서 '현직 책임론' 띄워

충장로에 특화타운, 무당슨 케이블카 도입 등 공약

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김성환 조국혁신당 광주 동구청장 후보가 6·3 지방선거를 앞두고 27일 출마를 공식 선언했다.

김 후보는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 현직인 임택 동구청장을 겨냥해 "정치 1번지 동구의 위기를 이대로 묵과할 수 없다"며 "전남광주 통합 시대를 맞아 강력한 추진력으로 동구를 업그레이드시키겠다"고 밝혔다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김성환 조국혁신당 광주 동구청장 후보가 27일 광주시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.04.27 bless4ya@newspim.com

김 후보는 "지난 8년이라는 긴 시간 동안 충분한 편의시설도, 도시 발전의 다음 단계로 진입을 위한 희망도 제시하지 못한 채 정체를 거듭해 왔다"고 지적했다.

특히 "책임 있는 장본인인 현 청장이 민주당의 후보가 돼 3선을 노리고 있다"며 "제가 출마하지 않았다면 무투표로 당선될 가능성이 크다"고 견제구를 날렸다.

김 후보는 임 청장과 차별성을 내세우면서 동구 발전 전략으로 충장로 도심에 레트로-뉴트로 특화 타운을 조성하고 주차면 1000면 이상을 확충하겠다는 구상을 내놨다.

또 푸른길공원에 방문자센터를 설치하는 등 랜드마크 육성책을 편다. 무등산 케이블카를 비롯해 열기구, 드론 등을 연계해 관광 활성회도 꾀한다.

구민의 건강한 일성을 지원하고자 취임 즉시 파크골프장(18홀) 조성을 추진하는 한편 러닝트랙·국궁장 등 종합 스포츠타운을 건설에도 행정력을 집중할 방침이다.

김 후보는 "지역발전 임무를 수행해야 하는 자치단체장을 뽑는 선거에서 정당만 보지 말고 누가 제대로 일을 할 수 있는 사람인지 판단해 달라"고 지지를 호소했다.

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