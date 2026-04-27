BYD코리아, 포항 서비스센터 개소…동해안 거점 확대

AI 핵심 요약beta
- BYD코리아가 27일 경북 포항에 서비스센터를 개소했다.
- 포항 전시장과 통합 운영되며 차량 상담·정비를 한곳에서 처리한다.
- 서비스 네트워크를 연말까지 26개로 확대하며 품질 강화를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BYD코리아가 27일 경북 포항시에 'BYD Auto 포항 서비스센터'를 개소했다. 지난해 말 문을 연 포항 전시장과 통합 운영되는 이곳은 승용사업 18번째 서비스센터다.
포항 서비스센터는 차량 상담과 시승, 계약부터 정비와 사고 수리까지 한 곳에서 처리할 수 있다. 최대 2대 동시 정비가 가능한 정비 라인과 6대 규모 주차 공간, 고객 대기 공간을 갖췄다.
센터는 포항시 중심 생활권에 위치해 주요 간선도로와 동해안 교통망 접근성이 좋다. 경주, 영천, 영덕 등 인근 지역 고객과 인근 산업단지 직장인들이 편리하게 이용할 수 있다.
BYD코리아의 공식 딜러사인 지엔비 모빌리티 이민욱 대표는 "포항에 전시장과 서비스센터를 구축함으로써 동해안 지역 고객의 전기차 이용 환경을 개선했다"고 말했다.
BYD코리아는 현재 18개 서비스 네트워크를 연말까지 26개로 확대할 계획이다. 전문 정비 인력 육성 등 서비스 품질 강화에도 나설 예정이다.
y2kid@newspim.com