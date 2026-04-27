청와대 "구글, 李정부와 K-문샷 프로젝트 함께…서울에 AI 캠퍼스"

김용범 "과기정통부-딥마인드, MOU 체결할 것"

"구글 연구진 10명 파견 요청…철저히 준비"

"李, 20여 년 전부터 기본소득 이야기…하사비스도 동의"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 데미스 하사비스 구글 딥마인드 대표가 27일 인공지능(AI) 분야 협력을 강화하기로 했다. 구글 딥마인드는 이재명 정부의 국가 AI 연구 프로젝트 'K-문샷'를 중심으로 긴밀 협력한다는 방침이다. 특히 서울에 구글 AI 캠퍼스를 개설하기로 합의했다. 구글 AI 캠퍼스는 구글 딥마인드 본사가 있는 영국에 이어 세계 두 번째다.

김용범 청와대 정책실장은 이날 이 대통령과 하사비스 대표 면담 후 춘추관에서 언론 브리핑을 했다. 김 실장은 "구글과 구글 딥마인드는 한국의 학계·연구계와 함께 AI 협력을 구체적으로 확대해 나가기로 했다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 27일 오후 청와대 본관에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 대표를 접견하고 있다. [사진=KTV]

◆ "딥마인드와 우리 연구진 손잡아"

김 실장은 "세계적인 과학 AI 역량을 갖춘 딥마인드와 한국 연구진이 손을 잡는 만큼 바이오와 기상기후, 미래, 에너지의 과학기술 분야에서 한국의 역량이 한층 더 도약할 수 있을 것"이라며 "이를 뒷받침하기 위해 과학기술정보통신부와 구글 딥마인드 간 오늘 양해각서(MOU)도 체결할 계획"이라고 설명했다.

구글은 서울에 '구글 AI 캠퍼스'도 개소한다. 김 실장은 "구글 AI 캠퍼스는 전 세계에서 한국에 두 번째로 문을 여는 것으로 그 의미가 적지 않다"며 "하사비스 대표는 구글의 연구진도 한국에 파견하는 것을 적극 검토하기로 했는데, 최소 10명 정도를 파견을 요청했고 (하사비스 대표가) 즉석에서 동의했다"고 밝혔다.

김 실장은 구글 AI 캠퍼스에 대해 "구글의 (AI) 모델을 우리나라 최고 과학자들이 그 공간에서 자유롭게 공동 연구를 할 수 있다"며 "(서울) 강남에 있는데 600평 정도로 만들었다"고 설명했다.

김 실장은 "K-문샷 프로젝트와 구글의 최신 (AI) 모델을 더 활발하게 이용할 수 있는 공간"이라며 "한국 연구자들과 (구글 연구진의) 상호 협력이 훨씬 긴밀히 이뤄질 수 있는 장소가 확보됐다"고 거듭 강조했다.

김 실장은 "글로벌 리더들과의 면담이 단순한 면담에 그치지 않고 국내 산업과 청년 연구진들에게 실질적인 도움이 되는 결실로 이어질 수 있도록 철저히 준비하고 추진해 나가겠다"고 말했다.

이재명 대통령이 27일 오후 청와대 본관에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 대표를 접견하고 있다. [사진=KTV]

◆ "기본 서비스 국가가 제공…자본시장 원리도 접목해야"

이 대통령과 하사비스 대표는 AI 시대의 도래에 따라 '기본 소득'의 도입이 필요하다는 것에도 공감했다. 김 실장은 "이 대통령은 20여 년 전부터 기본소득을 이야기했고, 하사비스 대표는 기본소득의 필요성에 동의했다"며 "주택과 교육, 교통, 건강 서비스 등 기본적 서비스를 국가가 제공하되 자본 시장의 원리도 접목하는 방안에 대한 고민도 필요하다는 점을 추가했다"고 설명했다.

김 실장은 "또 일자리를 대체하는 로봇의 생산성 증가분에 대해 로봇을 교육하는 노동자를 지원하는 방안도 고민할 필요가 있다는 의견도 줬다"고 첨언했다.

이 과정에서 이 대통령은 '글로벌 AI 허브' 설립을 추진 중이라고 밝히며 딥마인드의 참여를 요청했다. 김 실장은 "하사비스 대표는 한국이 이 의제를 추진하는 것을 높게 평가하면서 구글도 해당 사업에 적극 참여할 기회를 갖기를 희망한다고 화답했다"고 밝혔다.

한국의 K-문샷(K-Moonshot) 프로젝트는 AI를 활용해 첨단 바이오와 미래 에너지, 피지컬 AI, 우주, 소재, AI 과학자, 반도체, 양자 등 8대 분야 12개 국가적 난제를 2035년까지 해결하려는 과기부 핵심 정책이다. 1960년대 미국 항공우주국(NASA·나사)이 달에 사람을 보내기 위해 추진했던 아폴로 계획(Moonshot Thinking)에서 유래했다.

불가능해 보이는 원대한 목표에 도전해 파괴적인 혁신을 일으키는 프로젝트를 일컫는 문샷에 한국(K)을 결합한 용어다. 최근 정부와 산업계에서 세상을 바꿀 수 있는 초격차 기술 확보를 목표로 추진하는 대형 연구개발(R&D) 전략을 상징하는 키워드이기도 하다.

pcjay@newspim.com