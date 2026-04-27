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2026.04.29 (수)
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[종합] 李대통령 "AI 시대 기본소득 필요"... 하사비스 "새로운 경제모델 고민"

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 27일 하사비스 구글 딥마인드 대표와 AGI 도래와 안전장치 논의했다.
  • AI 안전 규범으로 한국 영국 싱가포르 협력과 기본소득 경제모델 필요 공감했다.
  • 구글 AI 캠퍼스 서울 개소와 K-문샷 MOU 체결로 기술 협력 성과 도출했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하사비스 구글 딥마인드 대표 접견
"국제 통제 규범·표준 부족" 지적에
하사비스 "안전장치 고민 절실" 공감

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 27일 바둑 인공지능(AI) '알파고'를 만든 데미스 하사비스 구글 딥마인드 대표와 만나 범용 AI(AGI)의 도래와 안전장치, 일자리 안정성까지 폭넓게 의견을 주고 받았다. 

이 대통령과 하사비스 대표는 특히 AI 시대에 맞는 기본소득과 같은 새로운 경제 모델이 필요하다는 데 공감대를 형성했다. 

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 세계적인 AI 석학이자 구글 딥마인드 수장인 하사비스 대표와 접견하며 이같은 내용의 대담을 나눴다고 김용범 청와대 정책실장이 브리핑에서 밝혔다.

이날 면담은 2016년 알파고와 이세돌 9단의 바둑 대국으로 맺은 구글과 한국의 인연을 확인하는 동시에 실무적인 기술 협력 성과까지 도출하는 자리가 됐다는 게 김 실장은 설명했다. 

이재명 대통령이 27일 오후 청와대 본관에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 대표를 만나 악수하며 인사하고 있다. [사진=KTV]

◆ 10년 전 서울에서 태동한 AI... 5년 내 AGI 시대 온다

이 대통령은 하사비스 대표에게 "한국에서 정말 유명한 분"이라며 친근한 인사를 건넸다. 이에 하사비스 대표는 "10년 전 알파고 대국이 열린 서울에서 오늘날의 AI가 태동했다고 회고한다"며 "한국은 자신과 구글 딥마인드에게 매우 특별한 나라"라고 화답했다.

특히 하사비스 대표는 인간의 모든 인지 능력을 구현하는 AGI의 도래 시기를 묻는 이 대통령의 질문에 "앞으로 5년 안에, 이르면 2030년에 AGI가 가시화될 것"이라고 답했다. 그러면서 "그 파급 효과는 산업혁명 이상의 큰 사회적 변화를 훨씬 빠른 속도로 가져올 수 있다"고 전망했다.

하사비스 대표는 또 "AI는 신소재, 난치병 치료, 생산성 혁신 등 다양한 분야에서 돌파구를 만들며 과학 발전의 황금기를 열 수 있다"고 내다봤다.

◆ AI 안전장치 절실...한국 영국 싱가포르 국제 표준 주도

이 대통령과 하사비스 대표는 대화의 상당 부분을 AI의 안전성과 국제 규범 마련에 할애했다. 이 대통령이 구글의 생성형 AI인 제미나이 사용 경험을 언급하며 "가끔 엉뚱한 답변을 내놓는다"고 하자 하사비스 대표는 AI의 악의적 사용 가능성을 인정하고 설계 단계부터 보안 솔루션을 탑재하는 안전장치가 필요하다고 공감했다.

또 이 대통령이 "AI를 안전하게 이용할 수 있는 국제 통제 규범이나 표준이 매우 부족한 것 같다"고 지적했고 하사비스 대표는 "한국과 영국, 싱가포르 등이 협력해 큰 프레임워크를 만들고 정부와 민간이 집단지성을 발휘해 안전장치를 마련하는 고민이 절실하다"고 강조했다.

김 실장은 "안전장치와 관련해서는 상당히 긴 시간 논의가 있었다"며 "이 대통령께서 유럽연합(EU) 등에서 안전 기준이나 통제 모델을 만들려고 했지만 경쟁 심화로 동력이 약해졌다는 점을 언급했고, 하사비스 대표는 민간 경쟁, 특히 미·중 간 경쟁과 지정학적 갈등이 겹치면서 글로벌 표준 논의가 충분히 진전되지 못하고 있다고 설명했다"고 전했다.

김 실장은 "이 대통령이 한국이 글로벌 AI 허브 프로젝트를 하고 있다고 소개하고 하사비스 대표도 관심을 갖고 '한국이 그런 프로젝트를 주도해서 인상 깊다. 구글도 적극 참여하겠다'고 했다"면서 "이 대통령은 허브를 만들면 국제적 안전 기준을 논의하는 의제를 다룰 수 있다고 했다"고 부연했다.

이재명 대통령이 27일 오후 청와대 본관에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 대표를 접견하고 있다. [사진=KTV]

◆ 기본소득, AI 시대의 새로운 경제 모델될까

AI가 가져올 일자리 변화와 부의 재분배에 대해서도 심도 있는 담론이 오갔다. 이 대통령이 "AI 시대인 지금이야말로 기본소득이 필요한 것 아니냐"는 질문을 던지자 하사비스 대표는 "새로운 경제 모델이 필요하다"는 견해를 밝혔다.

하사비스 대표는 "주택과 교육, 건강 등 기본적 서비스는 국가가 제공하되 자본시장 원리를 접목하는 방안을 고민해야 한다"며 로봇의 생산성 증가분을 로봇 교육 노동자에게 지원하는 방식 등 구체적인 분배 모델에 대한 아이디어를 제시하기도 했다.

김 실장은 "하사비스 대표는 AGI까지 3~4년밖에 안남았다는 것이 얼마나 변혁적인 결과를 초래할지 아직도 제대로 인식하지 못하고 있는 것 같다고 했다"며 "AGI 시대에 지금과 같은 경제 모델을 놔두면 경제적 권력이 매우 초집중 상태로 빠질 것이라 우려했다"고 말했다. 

하사비스 대표는 저명한 경제학자들이나 사회과학자들과 만나 새로운 경제모델이 필요하다는 논의를 했다고 이 대통령에게 전했다. 김 실장은 "하사비스 대표는 과학자인데도 AI 시대를 맞아 경제모델이나 분배모델에 관한 진짜 고민을 많이 했다"며 "참 대단하다는 생각도 들고, 역시 글로벌 현자라는 생각도 들었다"고 감상을 남겼다. 

하사비스 대표는 AI가 심화할수록 인간과 인간이 쌍방향으로 소통할 수 있는 콘서트나 스포츠 게임의 가치가 훨씬 더 올라갈 것 같다는 의견도 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 27일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 과기정통부-구글 딥마인드 MOU 체결식에서 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와 악수를 하고있다. 2026.04.27 kunjoo@newspim.com

◆ 구글 AI 캠퍼스 서울 개소... 실질적 기술 협력 결실

이 대통령과 하사비스 대표의 만남은 담론에 그치지 않고 구체적인 협력 성과로 이어졌다고 김 실장이 강조했다. 구글은 연내 본사가 있는 영국에 이어 세계 두 번째로 서울에 '구글 AI 캠퍼스'를 열기로 했다. '구글 AI 캠퍼스'에서는 구글과 국내 학계, 연구자, 스타트업이 협력하면서 'K-문샷'과 연계된 과학기술 협력의 핵심 거점으로 활용할 계획이다. 

'K-문샷'은 AI 기반 과학기술 혁신으로 연구생산성을 높이고, 국가 현안을 해결하는 프로젝트로 과학기술정보통신부가 추진 중이다.

김 실장은 "구글 본사 핵심 연구진 10여 명을 한국에 파견해 달라는 요청에 하사비스 대표가 즉석에서 동의했다"면서 "과학기술정보통신부와 구글 딥마인드 간 협력 양해각서(MOU)를 체결해 바이오와 기상기후 등 8대 'K-문샷' 프로젝트에서의 협력을 본격화할 것"이라고 밝혔다.

김 실장은 "하사비스 대표는 이번 방한에서 삼성전자와 SK하이닉스, 현대자동차 등 주요 기업들과도 만날 계획이고, 특히 로보틱스 등 피지컬 AI 분야에서 대한민국의 경쟁력이 매우 높다는 점을 강조했다"면서 "제조업 기반이 강한 한국이 향후 협력에서 중요한 역할을 할 수 있다는 취지였다"고 설명했다.

하사비스 대표는 이날 이 대통령에게 알파고 대국 10주년을 기념해 이세돌 9단과 본인이 서명한 바둑판을 선물했다.

데미스 하사비스 구글 딥마인드 대표가 27일 이재명 대통령에게 선물한 바둑판. 하사비스 대표와 이세돌 9단의 서명이 담겨 있다. [사진=청와대]

한국의 K-문샷(K-Moonshot) 프로젝트는 AI를 활용해 첨단 바이오와 미래 에너지, 피지컬 AI, 우주, 소재, AI 과학자, 반도체, 양자 등 8대 분야 12개 국가적 난제를 2035년까지 해결하려는 과기부 핵심 정책이다. 1960년대 미국 항공우주국(NASA·나사)이 달에 사람을 보내기 위해 추진했던 아폴로 계획(Moonshot Thinking)에서 유래했다. 

불가능해 보이는 원대한 목표에 도전해 파괴적인 혁신을 일으키는 프로젝트를 일컫는 문샷에 한국(K)을 결합한 용어다. 최근 정부와 산업계에서 세상을 바꿀 수 있는 초격차 기술 확보를 목표로 추진하는 대형 연구개발(R&D) 전략을 상징하는 키워드이기도 하다.

the13ook@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

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