BMW 코리아, M FEST 2026에 1만여명 참석

AI 핵심 요약beta
- BMW 코리아가 23~26일 BMW 드라이빙 센터에서 M FEST 2026을 열었다.
- 1만여 명이 참석해 전년 대비 2배 수준의 인기를 끌었다.
- M 모델 35종 전시와 드라이빙 체험, BIBI 등 공연으로 호응을 얻었다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 코리아가 지난 23~26일 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 개최한 'BMW M FEST 2026'에 1만여 명이 참석했다고 27일 밝혔다. 전년도 대비 약 2배 수준이다.
행사는 BMW M 모델 소유 고객뿐 아니라 관심 있는 누구나 참여할 수 있도록 진행됐다. 드라이빙 프로그램은 온라인 예약 시작 30분 만에 전 회차가 마감될 정도로 인기를 끌었다.
행사장에는 국내 출시 중인 차종을 포함해 총 35종의 BMW M 모델이 전시됐다. BMW M3 출시 40주년을 기념한 특별 전시와 럭셔리 라이프스타일 브랜드 '키스(Kith)'와의 협업 모델인 'BMW XM 레이블 KITH 에디션'을 국내 최초로 선보였다. BMW 모토라드의 M 모터사이클과 M 퍼포먼스 파츠, 라이프스타일 제품을 전시하는 별도 공간도 마련했다.
관람객들은 전문 드라이버가 운전하는 BMW M 모델에 동승하는 체험 프로그램에 참여했다. 'M 택시', '컨버터블 택시', '짐카나 택시', '드리프트 택시', '오프로드 택시' 등 다양한 코스를 통해 주행 성능을 직접 경험할 수 있었다.
행사장 내 퍼포먼스 컬처 존에서는 자동차 문화를 넘어선 라이프스타일 콘텐츠가 제공됐다. 스트리트 패션 편집숍 카시나(KASINA)의 부스, 미니 스케이트보드 파크에서의 라이브 보딩 퍼포먼스, 비보이 공연, 그래피티 아티스트 제이플로우의 라이브 페인팅 등이 진행됐다. 콘홀 게임, 에어하키, 포토부스, 푸드 존도 운영됐다.
25일에는 비비(BIBI), 노브레인, 크라잉넛이 공연했고, 26일에는 자우림과 다이나믹 듀오가 무대에 올랐다.
y2kid@newspim.com