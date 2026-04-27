李대통령 "AI, 인류에 항상 도움 될지 알 수 없다"…하사비스 "안전장치 반드시 탑재해야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李대통령, 청와대서 하사비스 대표 접견





[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 27일 "인공지능(AI)이 인류의 복지 향상에 도움이 되는 방향으로만 갈지, 인류에 대한 평화를 해치는 방향으로 갈지 알 수 없는 것 같다"고 짚었다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)를 접견한 자리에서 이같이 말했다.

이재명 대통령이 27일 오후 청와대 본관에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 대표를 만나 악수하며 인사하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "제미나이(구글의 대화형 AI)를 저도 자주 활용하는데, 가끔씩은 시키지 않은 일은 한다고 하더라. 그 문제는 어떻게, 일종의 버그인가"라고도 물었다.

하사비스 대표는 이에 "내놓는 지침이 정확하지 않으면 약간 다른 방향으로 갈 수 있다"며 "그래서 AI를 사용하고 또 개발할 때 굉장히 중요한 게 이런 적절한 안전장치, 제가 가드레일이라고 부르는데, 이것을 반드시 탑재해야 된다"고 강조했다.

하사비스 대표는 "앞으로 AI가 더 강력해지면 AI 자율성도 부여된다. 더 나아가서는 저희가 '범용 AI'라고 부르는 AGI 시대가 도래한다"며 "그럴 때는 정말 저희가 통제할 수 있는 이런 안전장치들이 반드시 필요하다"고 덧붙였다.

이 대통령의 우려에 대해 하사비스 대표는 "AI가 과학의 증진과 의료 분야에서 적극 활용돼야 된다"며 "AI 연구에 제 30년 커리어를 바친 이유"라고 설명했다.

하사비스 대표는 "대표적인 예가 바로 질병에 대해서 보다 더 자세히 알 수 있는 알파폴드의 개발이었다"며 "(이 대통령이) 말씀하신 대로 AI는 무궁한 잠재력도 있지만 또 한편으로는 여러 가지 리스크와 고민해야 될 부분이 분명히 있다"고 짚었다.

하사비스 대표는 단백질 구조 예측 AI 모델인 알파폴드 개발 공로로 2024년 노벨화학상을 받았다.

이날 이 대통령과 하사비스 대표의 접견 자리에는 월슨 화이트 구글 글로벌 공공정책 총괄 부사장, 윤구 구글코리아 대표를 비롯해 배경훈 과학기술부 장관과 하정우 AI미래기획수석 등 참모진이 참석했다.

이재명 대통령이 27일 오후 청와대 본관에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 대표를 접견하고 있다. [사진=KTV]

pcjay@newspim.com