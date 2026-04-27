"딸깍 도서의 습격"... 위기의 출판계, AI 시대 생존책 머리 맞댄다

한국출판인회의, 29일 마포서 긴급 포럼 개최

학계·작가·서점·도서관 전문가 '출판 생태계 재편' 논의

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 버튼 한 번에 책 한 권이 뚝딱 완성되는 이른바 '딸깍 도서'가 서점가에 범람하면서 창작과 복제의 경계가 허물어지고 있다. 거대한 기술의 파도 앞에서 고사 위기에 처한 국내 출판 생태계의 내일과 생존 전략을 모색하는 자리가 마련된다.

한국출판인회의는 오는 4월 29일 오후 2시 서울 마포중앙도서관 6층 마중홀에서 'AI 시대의 출판 생태계, 기회와 위기 사이에서 길을 찾다'라는 주제로 긴급 포럼을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 최근 생성형 AI 기술이 출판 시장의 근간을 흔들고 있다는 위기의식에서 출발했다. 누구나 손쉽게 콘텐츠를 생산할 수 있게 된 시대에 과연 '책의 가치'를 어떻게 보존하고, 출판 생태계의 선순환 구조를 유지할 수 있을지가 핵심 쟁점이다.

행사는 강진숙 중앙대 커뮤니케이션대학원장의 사회로 진행된다. 기조 발제를 맡은 박정인 덕성여대 AI DYNA INFO 연구소 교수는 'AI 시대 출판 생태계의 재편과 정책적 과제'를 주제로, 기술 혁명에 따른 법적·제도적 대응 방안과 정책적 가이드라인을 제시할 예정이다.

이어지는 패널 토론에서는 출판·창작·유통·공공 서비스 등 각 분야의 전문가들이 모여 입체적인 해법을 논의한다. ▲윤성훈 클레이하우스 대표(출판) ▲문지혁 소설가(작가) ▲류영호 교보문고 부장(서점) ▲박주옥 국립중앙도서관 지식정보관리부장(도서관)이 토론자로 나서 현장의 생생한 목소리를 더한다.

한국출판인회의 측은 "기술적 변화는 피할 수 없는 흐름이지만, 그 안에서 인간 고유의 창의성과 출판의 가치를 지켜내는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 포럼이 우리 출판계가 나아갈 방향을 설정하는 중요한 이정표가 될 것"이라고 강조했다.

이번 포럼은 AI 기술과 출판의 미래에 관심 있는 이들이라면 누구나 참여할 수 있으며, 출판계의 향후 대응 방향을 가늠해 볼 수 있는 자리가 될 전망이다.

windy@newspim.com