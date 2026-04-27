폭스바겐코리아, 골프 GTI 50주년 AI 영상 공모전 수상작 발표

AI 핵심 요약beta
- 폭스바겐코리아가 27일 골프 GTI 50주년 AI 영상 공모전 수상작을 발표했다.
- 150여 작품 중 8개를 주제 적합성 등으로 선정해 시상 규모를 확대했다.
- 대상은 숙명여대 고주원 학생의 'Still hot at 50'로 독일 행사 초대와 장학금을 수여한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 폭스바겐코리아가 골프 GTI 탄생 50주년을 맞아 진행한 대학생 대상 AI 영상 광고 공모전의 최종 수상작을 발표했다.
지난 한 달간 150여 건의 작품이 접수됐다. 폭스바겐코리아는 주제 적합성, 창의성, AI 활용력, 브랜드 메시지 전달력 등을 평가해 총 8개 수상작을 선정했다. 당초 3개 작품 선정 계획이었으나 참가 열기를 반영해 시상 규모를 확대했다.
폭스바겐코리아는 24일 서울 종로구 본사에서 수상자들을 초청해 시상식을 개최했다.
대상은 숙명여대 고주원 학생의 'Still hot at 50'이 차지했다. 이 작품은 반세기 골프 GTI의 역사를 '리빙 레전드(Living Legend)'라는 키워드로 표현했다.
2위 최우수상은 계원예대 정예람 학생의 'The Art of Balance'가 수상했다. 이 작품은 골프 GTI의 주행 밸런스를 발레와 접목해 표현했다. 3위 우수상은 한국외대 유호영 학생의 'GTI Through Time'으로, 1세대부터 8세대까지의 광고를 관통하는 내용을 담았다.
공동 4위 장려상은 5개 작품이 선정됐다. 대전대 이우리의 'THE LOUD FAMILY', 연세대 송성엽의 '50 Years, Drive Continue', 대전대 김가현의 'WHEN LIGHT LEADS', 한국외대 박성현의 '0 LIMITS, 50 YEARS', 국민대 정다은의 'The Red Line'이 수상했다.
폭스바겐코리아는 대상 수상자에게 5월 독일에서 열리는 골프 GTI 50주년 글로벌 행사 참가 기회를 제공한다. 2위부터 공동 4위 수상자에게는 총 450만 원 규모의 장학금을 수여한다. 수상작들은 폭스바겐코리아 공식 소셜 미디어 채널을 통해 공개된다.
y2kid@newspim.com