KG모빌리티, 독거 어르신 주거환경 개선

AI 핵심 요약beta
- KG모빌리티가 24일 독거 어르신 가정을 방문해 청소와 생활용품을 지원했다.
- 소방대원은 화재감지기 설치와 안전 교육을 진행해 화재 위험을 예방했다.
- 이는 KG그룹과 선현재단, 소방청의 100년 업무협약에 기반한 사회공헌 활동이다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KG모빌리티가 선현재단, 송탄소방서와 함께 독거 어르신들의 주거환경 개선과 화재 안전 예방 활동을 펼쳤다.
KG모빌리티 사내 봉사단 '네바퀴동행'은 지난 24일 독거 어르신 가정과 경로당을 방문해 청소와 생활 환경 정비를 진행했다고 27일 밝혔다. 밑반찬, 생필품, 청소 용품도 지원했다.
소방대원은 화재감지기 설치, 소화기 비치, 누전 차단 멀티탭 교체 등 안전 점검을 수행하고 화재 발생 시 대피 요령과 기본 안전 교육을 진행했다.
이번 활동은 KG그룹과 선현재단, 소방청이 체결한 100년 업무협약에 기반한 것이다. 협약에 따라 소방청은 소방안전교육 등 다양한 프로그램을 개발하고, KG그룹은 소방공무원의 근무여건 개선 등 소방 복지 사업을 지원하기로 했다.
KG모빌리티 관계자는 "독거 어르신은 신체적, 경제적 제약으로 주거 환경 관리와 화재, 전기 안전에 취약하다"며 "청소 봉사를 넘어 주거환경 개선과 화재안전 예방을 결합한 활동"이라고 설명했다.
선현재단은 2007년 출범한 공익재단으로 장학생 지원과 함께 최근 재난 예방과 안전문화 확산, 안전 취약계층 보호 등 국민 안전을 위한 공익사업을 추진하고 있다.
y2kid@newspim.com