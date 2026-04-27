금호타이어, 프리미엄 타이어 '마제스티 솔루스 EDGE' 출시

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 27일 럭셔리 세단용 프리미엄 타이어 '마제스티 솔루스 EDGE'를 출시했다.
- 신제품 2개 이상 구매 고객에게 주유상품권을 증정하며 5월 30일까지 이벤트를 진행한다.
- 비대칭 패턴과 고강성 블록 설계로 주행 안정성과 정숙성을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금호타이어가 럭셔리 세단용 프리미엄 타이어 '마제스티 솔루스 EDGE'를 출시했다고 27일 밝혔다. 신제품과 기존 '마제스티X 솔루스'를 2개 이상 구매한 고객에게는 주유상품권을 증정한다. 2개 구매 시 2만원, 4개 구매 시 4만원 상당의 교환권을 5월 30일까지 제공한다.
6월 30일까지 제품 구매 후기를 등록한 고객 중 선정을 통해 모바일 주유상품권(1등 100만원)을 지급하며, 참가자 전원에게 커피 기프티콘을 준다.
마제스티 솔루스 EDGE는 기존 제품의 기술을 바탕으로 성능을 강화했다. 비대칭 패턴 디자인과 고강성 센터 블록 설계로 주행 안정성을 확보했으며, 소음 저감 설계로 정숙성을 구현했다. 고함량 실리카 레진 컴파운드를 적용해 사계절 제동 성능을 강화했다. 17인치부터 20인치 규격으로 고급 세단과 수입차 등에 적용 가능하다.
금호타이어는 동시에 SUV용 신제품 '크루젠 GT Pro' 출시 기념 이벤트도 진행 중이다. 5월 30일까지 해당 제품 4개를 구매한 고객에게 헬리녹스 더플백 또는 패스트캠프 원터치텐트 중 선택해 증정한다. 6월 30일까지 구매 후기를 등록한 고객 중 200여 명을 선정해 순금 코인과 커피 기프티콘을 제공한다.
y2kid@newspim.com