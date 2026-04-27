교보생명, '2026 고객보장대상' 시상식 개최

AI 핵심 요약beta
- 교보생명이 24일 송도컨벤시아에서 '2026 고객보장대상' 시상식을 열었다.
- 고객 보장을 위해 활동한 FP 1500여명을 격려하며 1700여명이 참석했다.
- 신창재 의장이 FP들을 페이스메이커에 비유해 감사와 응원을 전했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 교보생명은 지난 24일 인천 송도컨벤시아에서 '2026 고객보장대상' 시상식을 열고 우수한 성과를 거둔 보험설계사(FP)들을 격려했다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 지난 1년간 고객 보장을 위해 활동한 FP들의 노고를 치하하기 위해 마련됐다. 시상식에는 수상자 1500여명을 포함해 임직원 등 총 1700여명이 참석했다.
올해 시상식은 '고객 보장 완주를 돕는 페이스메이커'를 테마로 진행됐다. 교보생명은 행사장 메인 무대를 트랙 디자인으로 꾸미고 전시존에 고객 보장 여정을 형상화한 조형물을 설치해 설계사가 고객의 인생 여정을 지원하는 동반자임을 강조했다.
신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장은 2년 연속 시상식 현장을 직접 찾아 FP들의 노고를 격려했다. 신 의장은 "여러분이 고객 보장을 위해 흘린 수많은 땀방울이 오늘의 결실을 얻게 했을 것"이라며 감사와 응원의 뜻을 전했다.
이어 "마라톤에서 러너의 완주를 돕는 페이스메이커처럼 생명보험도 고객의 보장 여정을 함께하는 역할이 중요하다"며 "여러분은 고객 보장 가치를 전하는 전도사이자 함께 달리는 페이스메이커"라고 강조했다.
eoyn2@newspim.com