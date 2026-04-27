한국타이어, BMW M FEST서 고성능 타이어 선보여

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지가 25~26일 BMW M FEST 2026에 참가했다.
- BMW M 차량 33대에 벤투스와 아이온 타이어를 장착해 성능을 선보였다.
- 드라이빙 프로그램과 퍼포먼스 존에서 타이어 체험을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 지난 25~26일 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 열린 'BMW M FEST 2026'에 참가했다고 27일 밝혔다.
BMW 그룹 코리아가 주최한 이번 행사는 BMW의 고성능 브랜드 'M'을 중심으로 한 고객 체험형 행사다. M 차량 보유 고객과 고성능 차량에 관심 있는 관람객들이 참여해 전시와 드라이빙 체험, 라이프스타일 콘텐츠를 통해 고성능 주행 성능을 경험했다.
한국타이어는 BMW M5·M4·M3, XM 등 총 33대 차량에 플래그십 브랜드 '벤투스(Ventus)'와 전기차 전용 브랜드 '아이온(iON)' 제품을 장착했다. 초고성능 퍼포먼스 타이어 '벤투스 에보', 슈퍼 스포츠 올시즌 타이어 '벤투스 S1 에보 Z AS', 사계절용 타이어 '아이온 에보 AS' 등을 적용했다.
행사장 내 '드라이빙 퍼포먼스 존'에서는 슈퍼 스포츠 라인업 5종을 전시하고 제품 상담과 기념품을 제공했다.
한국타이어는 BMW M 차량에 장착된 타이어 성능을 체험할 수 있는 드라이빙 프로그램에도 참여했다. 전문 드라이버가 운전하는 'M 택시', '오프로드 택시', '짐카나 택시', '컨버터블 택시' 등으로 구성됐으며, 체험객은 고성능 차량 주행 환경에서 타이어 성능을 직접 경험했다.
한국타이어는 BMW 그룹 코리아와 오랜 파트너십을 유지하고 있다. 2011년 MINI를 시작으로 BMW '1시리즈~5시리즈', 'X1', 'X3', 'X5', '7시리즈', 'M5', 전기차 '뉴 i4', 'iX' 등 다양한 차종에 신차용 타이어를 공급해왔다. 2014년 개장한 BMW 드라이빙 센터에도 고성능 타이어를 공급하며 12년 연속 협업을 이어오고 있다.
y2kid@newspim.com