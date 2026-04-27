엔카, 배우 이도현과 '나의 잔존가치' 캠페인 런칭

AI 핵심 요약beta
- 엔카가 27일 배우 이도현 내레이션 '나의 잔존가치' 캠페인을 시작했다.
- 잔존가치를 인생에 빗대어 시간과 경험이 가치를 더한다고 표현했다.
- 영상 공개와 앱 테스트로 소비자 참여를 유도한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 국내 최대 자동차 거래 플랫폼 엔카가 배우 이도현을 내레이션으로 한 '나의 잔존가치' 캠페인을 시작했다고 27일 밝혔다.
캠페인은 중고차 평가 기준인 '잔존가치'를 인생에 빗대어 표현한 것이 특징이다. 자동차는 시간이 지나면서 가치가 떨어지지만, 사람은 살아온 시간과 경험이 쌓이면서 고유한 깊이와 가치가 더해진다는 개념을 담았다.
캠페인 영상은 시간의 흔적을 자동차의 연식에 빗대어 표현한다. "얼마나 달렸냐가 아니라 어떻게 달려왔는가", "인생은 낡아가는 것이 아니라 나아가고 있다" 등의 메시지를 통해 시간이 가치의 축적이 될 수 있다는 점을 전달한다.
소비자가 직접 참여하는 '나의 잔존가치 테스트'도 함께 진행된다. 참가자들은 자신의 삶을 돌아보며 자신만의 가치를 확인할 수 있으며, 테스트 결과는 성향과 경험을 바탕으로 한 잔존가치 유형, 핵심 특성 분석, 추천 자동차로 구성된다.
캠페인 영상은 유튜브와 인스타그램 등 디지털 채널을 통해 공개되며, 테스트는 엔카 앱과 공식 인스타그램에서 참여할 수 있다.
y2kid@newspim.com