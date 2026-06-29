[3대 메가프로젝트] 호남권 800조 투자…반도체 생산능력 두배 확대

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대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 발표

호남권 800조 투자…K-반도체 강국 실현

AI 로봇 글로벌 3강…피지컬 AI 1강 도약

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 서남권(호남권)에 800조원을 투자해 반도체 산업을 육성한다. 또 인공지능(AI) 데이터센터에 550조원을 투자해 AI 산업을 선도하겠다는 포부다.

산업통상부(장관 김정관)는 관계부처 합동으로 29일 청와대 영빈관에서 이같은 내용이 담긴 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 개최했다.

반도체와 AI 로봇 등 피지컬 AI, AI 데이터센터 등 3대 분야의 대규모 투자계획과 함께 전력·입지 등의 인프라 확충 방안을 논의했다.

이날 발표에는 정부 관계자 외에도 삼성전자, SK, LG전자, 퓨리오사AI, 로보티즈, HD현대로보틱스, GS, KT, 한국전력공사, 한국수자원공사 등 관련 기업 대표자들이 대거 참석했다.

◆ 정부 "5년 내 메모리 생산능력 2배 확대"

정부는 우선 서남권에 800조원을 투자해 반도체 산업의 경쟁력을 강화시키겠다고 제시했다.

정부는 확실한 메모리 초격차를 확보하고, AI 시대 미래 반도체 시장을 선점하기 위한 '3S+1F 전략'을 발표했다. 이번 전략은 글로벌 반도체 전쟁의 판세를 주도하기 위한 속도전(Speed), 거점전(Stronghold), 선도전(Spearhead) 3대 축을 중심으로 국가 역량을 총동원하는 총력지원체계로 구성됐다.

3대 메가프로젝트(반도체 투자) 개념도 [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.29 dream@newspim.com

구체적으로 수도권의 반도체 생산 거점을 조기에 완성하는 속도전(Speed)을 진행한다. 용인 국가산단과 일반산단 최종 팹 완공 시점을 각각 7년, 12년 단축해 5년 내 메모리 생산 능력을 2배로 확대하고 세계 최고 수준의 제조 역량을 확보해 경쟁국의 추격을 뿌리친다.

또한 반도체 성장 거점을 전국으로 확장하는 거점전(Stronghold)을 추진한다. 서남권에 총 800조원 규모의 반도체 팹(4기) 및 협력사·인력 생태계를 구축하기 위해 인허가부터, 부지 확보, 착공까지 민관이 협력한다.

이를 통해 수도권에 이어 서남권에 '제2의 생산거점'을 마련한다. 충청권은 81조원을 투자해 패키징 거점으로 육성한다. 폭증하는 첨단 반도체 수요에 맞춰 후공정 생태계 확충이 시급한 만큼, 온양·천안신규 HBM 팹 건설과 청주HBM 패키징 투자 등이 적기 이행되도록 밀착 지원할 계획이다.

◆ 유망한 반도체 시장 선점…"30조 이상 투자"

또한 동남권과 대경권은 반도체 소부장 수요의 동반성장에 대비하기 위한 '소부장 혁신 거점'으로 조성한다.

이곳에서는 반도체 생산 확대의 핵심 조건인 소부장 공급망을 안정화하고, 전력반도체와 같은 미래 반도체도 집중 육성한다.

3대 메가프로젝트(피지컬 AI) 개념도 [자료=산업통상부] 2026.06.29 dream@newspim.com

정부는 또 유망한 반도체 시장을 선점하기 위한 선도전에도 총력을 기울인다. 차세대 메모리, 엣지용 AI 반도체(On-Device, On-Sensor 등), 국방반도체 등 아직 시장 규모는 작으나, 성장 가능성이 높은 반도체 시장을 확보하기 위해 향후 15년간 30조원 이상의 대규모 재원을 투입한다. 이를 통해 R&D-설계-실증-제조에 이르는 전주기 지원체계를 마련한다.

끝으로, 반도체 3S 전쟁 승리를 위해 ▲대-중견·중소기업, 대학, 중앙-지방정부 등의 국가 전 구성원이 단결하는 총력지원체계를 구축한다.

정부는 "반도체 특별법에 따른 대통령 주재 반도체 경쟁력 강화 특별위원회, 반도체 특별회계, 반도체 혁신지원단 등을 통해 이번 메가프로젝트의 핵심 과제들을 마지막까지 완수해 나갈 것"이라고 밝혔다.

dream@newspim.com