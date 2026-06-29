국민의힘 "李대통령, 호남 반도체 조성 '행정지도'라며 관치 결정 자백"

"광주·전남 반대 아냐…입지 결정 투명·공정했는지 묻는 것"

장동혁 "반도체 덕분에 당면한 위기 덮고 있을 뿐"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 광주·전남 반도체 클러스터 조성 논란 관련, 이재명 대통령의 '행정지도' 발언을 겨냥해 "관치 개입 자백 발언"이라고 비판했다.

정 원내대표는 29일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이 대통령이 SNS를 통해 대한축구협회에 대해 운영의 투명성, 공정성, 객관성을 위해 엄격한 감시·견제 시스템을 구축해야 한다고 했다"며 "전적으로 동의한다"고 말했다.

그는 "그런데 지금 광주·전남 반도체 클러스터 조성을 둘러싼 논란이 벌어진 이유가 바로 투명성, 공정성, 객관성 때문이라는 것을 알아야 한다"고 지적했다.

정 원내대표는 "우리는 광주·전남에 반도체 공장이 가는 것을 반대하는 것이 아니다"라며 "전국의 모든 지역들이 반도체 공장 유치 경쟁을 펼치고 있는 상황에서 기업의 자율적 판단 아래 투명하고 공정하고 객관적인 평가 절차에 따라 입지가 결정된 것인지 묻고 있는 것"이라고 강조했다.

이어 이 대통령이 기업 최고경영자들의 결단을 두고 직권남용이나 강요, 지시가 아니라 행정지도라고 설명한 데 대해 "논란의 본질을 흐리는 말장난임과 동시에 공장의 입지가 정부의 간섭과 개입으로 결정된 것임을 자인한 관치 개입 자백 발언"이라고 직격했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.29 mironj19@newspim.com

그러면서 "서로 경쟁하는 두 개의 대기업이 동시에 같은 입지에 대규모 투자 계획을 발표한다는 것 자체가 이 프로젝트는 기업의 자율적 판단보다는 정부의 관치 개입에 따른 억지 결정임을 가리키고 있다"고 주장했다.

정 원내대표는 이 대통령의 SNS 발언도 문제 삼았다. 그는 "이 대통령은 지난 토요일 SNS에 '정치적 입장을 떠나 이해와 협조를 구한다'고 쓴 지 단 5분 만에 '돼지 눈에는 돼지가 보이는 법'이라고 야당에 비난을 가했다"며 "어제는 우리 당 의원들에게 '이상한 말씀 자제하라'고 막말을 퍼부었다"고 말했다.

그는 "진심으로 야당으로부터 정치적 입장을 떠나 이해와 협조를 구하고 싶다면 우선 말씀을 삼가해 주시기 바란다"며 "이 대통령은 지난 주말 내내 국가 백년대계인 반도체 산업의 입지를 놓고 마치 선거운동하듯이 SNS에 멘트를 쏟아내고 있다"고 했다.

이어 "대통령으로서 부적절한 처신"이라며 "민주당 전당대회를 끊어내고 SNS도 자제하고 오로지 국정 운영에 집중하시기 바란다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.29 mironj19@newspim.com

장동혁 대표는 같은 회의에서 이 대통령이 축구 국가대표팀의 32강 진출 실패와 관련해 SNS에 글을 올린 것을 언급하며 "무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 뻔하다고 한다. 이재명 대통령이 거울을 보면서 본인에게 해야 할 말인 것 같다"고 말했다.

그는 "축구 대표팀의 문제가 홍명보 감독의 문제라고 지적한다면 대한민국 경제 파탄의 근본 원인은 바로 이재명 대통령"이라며 "뛰어난 선수들 덕분에 국가대표팀의 문제가 감춰졌듯이 반도체 덕분에 당면한 위기를 덮고 있을 뿐"이라고 주장했다.

장 대표는 "세계 최고의 역량을 갖춘 우리 청년들은 일자리를 못 찾아 전업 자녀 신세가 됐다"며 "세계 경쟁국들이 구조조정과 노동 개혁에 박차를 가하는데 우리는 노란봉투법으로 시대에 역행하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "지금 대한민국 경제도 마지막 경우의 수를 세고 있다"며 "이제라도 경제 정책을 근본적으로 대전환해야 한다"고 촉구했다.

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