국민의힘 "호남 반도체 클러스터는 '李정권 산업 게이트'…정치 도박 철회하라"

"전력·용수 등 인프라 검토 없는 졸속·정치적 결정"



[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 29일 청와대가 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장과 함께 호남 지역 반도체 클러스터 조성 계획을 발표하는 것을 두고 "대한민국의 미래 전략산업을 산업 논리가 아니라 정치 논리로 결정했다"며 즉각적인 철회를 촉구했다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "문제는 특정 지역이 아니라, 충분한 검증도 객관적 타당성도 없이 정치적 셈법으로 밀어붙이는 것"이라며 이같이 밝혔다.

최은석 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

최 원내수석대변인은 반도체 클러스터의 성공 조건인 인프라 측면에서 호남 지역의 타당성에 강한 의문을 제기했다.

그는 "반도체 클러스터는 전력, 용수, 인력, 공급망, 산업 생태계, 물류 경쟁력까지 종합적으로 검토해야 한다"며 "호남이 다른 지역보다 이러한 핵심 인프라에서 뚜렷한 경쟁 우위를 갖고 있다는 객관적 근거가 있느냐"고 따져 물었다.

특히 구체적인 취약점으로 전력과 용수 문제를 꼽았다. 최 원내수석대변인은 "전력은 안정적 공급과 설비 여건 모두에서 여전히 한계를 안고 있고, 산업용수 역시 영산강과 섬진강의 수량 자체가 넉넉지 않아 '물 돌려막기'를 해야 하는 것이 빠듯한 현실"이라고 지적했다.

이어 "충분한 검토와 국민적 공감대도 없이 졸속으로 발표하는 것은 결국 민주당 전당대회와 정치적 위기를 돌파하기 위한 권력의 음모에 따른 것 아니냐는 의구심을 갖게 한다"고 꼬집었다.

국민의힘은 이번 투자 발표 배경에 정권 차원의 외압이 있었을 가능성을 제기하며 '산업 게이트'로 규정했다. 최 원내수석대변인은 "삼성과 SK 같은 글로벌 기업들이 이런 현실을 모를 리 없음에도 결정을 내리게 된 배경 자체가 의혹투성이"라며 "만약 기업의 투자 결정 과정에 정권 차원의 압박이나 외압이 있었다면, 이는 기업의 투자 자율성을 정면으로 침해한 것이자 중대한 직권남용 의혹"이라고 주장했다.

그러면서 "대한민국 반도체 산업을 정치권력의 손아귀에 넣으려는 이재명 정권 최대의 산업 게이트가 열리고 있다"며 "끝내 강행한다면 관련자들은 반드시 법과 국민의 준엄한 심판을 받게 될 것"이라고 경고했다.

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