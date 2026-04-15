LG전자, 亞 파트너 초청해 맞춤형 냉난방 솔루션 공개

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15개국 70여명 파트너 초청 'HVAC 커넥트 2026' 개최

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 아시아 15개국의 냉난방공조(HVAC) 파트너 70여 명을 초청해 현지 맞춤형 솔루션을 공개했다.

LG전자는 13일부터 나흘간 필리핀, 태국, 인도네시아 등 주요국의 핵심 파트너들을 대상으로 'LG HVAC 커넥트 2026'을 개최했다고 15일 밝혔다. 참석한 파트너들은 LG 냉난방 제품의 현지 유통과 설치를 담당하는 주요 거래처들이다.

LG전자 직원이 고효율 인버터 컴프레서가 적용된 LG전자의 멀티 V 5 프로(MULTI V 5 Pro)와 데이터 기반 통합 제어 솔루션 '비컨(BECON)'을 소개하고 있다. [사진=LG전자]

LG전자는 마곡 LG사이언스파크에서 지역 전략사업 오퍼링존, 인공지능(AI)존, 신사업존 등을 마련해 다양한 제품 포트폴리오와 사업 역량을 소개했다. 지역 전략사업 오퍼링존에서는 국가별·고객별 특성을 반영한 맞춤형 제품과 솔루션을 선보였다.

LG전자는 필리핀의 패스트푸드 체인에 냉각솔루션과 데이터 분석을 통해 에너지를 관리하는 '비컨(BECON)' 시스템을 제안해 추가 수주에 성공했다. 태국의 샤브샤브 체인에는 기존 덕트 제품에 필터를 별도로 부착해 조리 과정의 유증기를 처리하면서도 운전 효율을 높인 솔루션을 공급했다.

AI존에는 벽걸이 에어컨 신제품 '듀얼쿨(DUAL COOL) AI'와 상업용 에어컨에 AI 엔진을 추가한 '멀티 브이아이(Multi Vi)'를 전시했다. 신사업존에서는 아시아에서 주목받는 AI 데이터센터 냉각솔루션(CDU)을 선보였다. 파트너들은 평택 칠러 공장과 LG전자 플래그십 매장 D5를 방문해 초대형 칠러부터 공기청정기까지 LG의 냉난방 기술력을 확인했다.

LG전자는 하반기 중남미 지역 파트너 대상 세미나를 개최하는 등 연 단위 관리 프로그램을 운영할 계획이다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 "글로벌 사우스 냉난방 시장에서 중요한 역할을 하는 현지 파트너들과의 관계를 강화하고 전략적 방향성을 공유함으로써 매출 확대와 지속 가능한 성장을 이루겠다"고 말했다.

aykim@newspim.com