LG전자, 타임스 스퀘어서 멸종위기종 보호 캠페인

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 24일 뉴욕 타임스 스퀘어 전광판으로 플라밍고 보호 캠페인을 진행했다.
- 수질 오염과 기후 변화로 먹이활동 어려움을 겪는 플라밍고 모습을 영상으로 알렸다.
- NWF와 협업해 온라인 캠페인과 자연보호센터 동물 후원을 병행한다.
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[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 미국 뉴욕 타임스 스퀘어의 대형 전광판을 통해 멸종위기종 보호 캠페인을 진행하고 있다.
24일 LG전자에 따르면 최근 타임스 스퀘어 전광판에 플라밍고를 주제로 한 영상을 공개했다. 지난 2024년부터 시작된 이 캠페인은 멸종위기에 처한 동물들을 소개하는 영상을 정기적으로 상영해오고 있다.
이번 영상은 수질 오염과 기후 변화로 먹이활동에 어려움을 겪는 플라밍고의 모습을 담았다. 플라밍고 일부 종은 개체수 급감으로 세계자연보전연맹(IUCN)으로부터 멸종위기종으로 분류돼 있다.
LG전자는 미국 국립야생동물연맹(NWF)과 협업해 플라밍고 보호 정보를 소개하는 온라인 캠페인도 진행 중이다. 뉴저지 사옥 근처의 자연보호센터 '플랫 록 브룩'에서 보호 중인 붉은꼬리매와 미국수리부엉이 등을 후원하고 있다.
syu@newspim.com