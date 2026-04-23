HD건설기계-국립공원공단, 경주국립공원 멸종위기종 보호 업무협약

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계가 23일 국립공원공단과 경주국립공원 멸종위기종 보호 협약을 체결했다.
- 양사는 애기송이풀 보호와 서식지 관리, 재난 취약지 복원 등을 추진한다.
- HD건설기계는 사업비 지원과 임직원 참여로 2023년부터 협력을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD건설기계가 국립공원공단과 경주국립공원 내 멸종위기종 보호 및 생태계 복원을 위한 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.
양사는 이날 경주국립공원사무소에서 협약을 맺었다. 협약에 따라 두 기관은 애기송이풀 보호 활동, 멸종위기종 서식지 관리·모니터링, 재난 취약지 정비 및 복원 등을 추진한다.
애기송이풀은 계곡의 서늘한 지역에 서식하는 한반도 고유종으로 국제자연보전연맹(IUCN) 기준 '취약(VU)' 등급에 해당한다. 최근 기후변화와 탐방객 증가로 서식지 훼손 우려가 커지고 있다.
HD건설기계는 사업비를 지원하고 임직원이 참여하는 활동을 진행한다. 국립공원공단은 사업 대상지 선정부터 서식지 보호, 생태계 복원 등 사업 전반을 총괄한다.
HD건설기계는 2023년부터 국립공원공단과 북한산 우이령길 복원 사업으로 협력해왔으며, 이번 협약으로 울산캠퍼스 인근 경주국립공원으로 활동 범위를 넓혔다. 협약 체결 전인 15일에는 임직원 30명이 토함산 지구 내 묘지 이장지 생태 복원을 위해 자생 수목을 식재했다.
y2kid@newspim.com