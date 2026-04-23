HD건설기계-국립공원공단, 경주국립공원 멸종위기종 보호 업무협약

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애기송이풀 등 서식지 관리·모니터링 추진

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD건설기계가 국립공원공단과 경주국립공원 내 멸종위기종 보호 및 생태계 복원을 위한 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

양사는 이날 경주국립공원사무소에서 협약을 맺었다. 협약에 따라 두 기관은 애기송이풀 보호 활동, 멸종위기종 서식지 관리·모니터링, 재난 취약지 정비 및 복원 등을 추진한다.

애기송이풀은 계곡의 서늘한 지역에 서식하는 한반도 고유종으로 국제자연보전연맹(IUCN) 기준 '취약(VU)' 등급에 해당한다. 최근 기후변화와 탐방객 증가로 서식지 훼손 우려가 커지고 있다.

(사진 왼쪽부터) HD건설기계 조건재 상생협력 담당(상무), HD건설기계 김기형 HR지원부문장(전무), 국립공원공단 현병관 환경협력처장, 국립공원공단 김창길 경주국립공원사무소장 [사진=HD건설기계]

HD건설기계는 사업비를 지원하고 임직원이 참여하는 활동을 진행한다. 국립공원공단은 사업 대상지 선정부터 서식지 보호, 생태계 복원 등 사업 전반을 총괄한다.

HD건설기계는 2023년부터 국립공원공단과 북한산 우이령길 복원 사업으로 협력해왔으며, 이번 협약으로 울산캠퍼스 인근 경주국립공원으로 활동 범위를 넓혔다. 협약 체결 전인 15일에는 임직원 30명이 토함산 지구 내 묘지 이장지 생태 복원을 위해 자생 수목을 식재했다.

y2kid@newspim.com