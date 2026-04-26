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전통 수산시장, 쿠팡 타고 재도약…노점서 100억 기업으로 '성장'

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  • 전통 수산시장 상인들이 26일 쿠팡 입점으로 매출 100억원대 성장했다.
  • 자갈치·여수·노량진 등 10곳 업체가 유통단계 줄여 판매량 5배 증가했다.
  • 해맑은푸드·주일 등 성공사례로 디지털 전환 속도를 냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부산 자갈치·노량진 등 상인 입점 확대…직거래로 판로 넓혀
소포장·신상품 개발로 성장…공장 확장·고용 증가

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 전통 수산시장 상인들이 쿠팡을 발판 삼아 매출 100억원대 중소기업으로 성장하는 사례가 늘고 있다. 복잡한 유통구조와 대면 중심 영업에 머물던 소상공인들이 쿠팡을 통해 전국으로 판로를 넓히며 '디지털 전환'에 속도를 내는 모습이다.

26일 쿠팡에 따르면 부산 자갈치, 여수, 노량진 등 주요 수산시장 상인의 로켓프레시 입점 업체 수는 10곳으로 늘었다.

부산 자갈치 시장, 여수 수산시장, 제주도·노량진·진도 등에 있는 가게들로, 이들은 시장 내 대면 판매와 도매시장 중매인 유통을 병행해온 경우가 많다. 산지→도매→중도매→소매로 이어지는 유통 단계를 줄이고 직거래로 전환하면서 수익성과 판매량이 동시에 개선됐다는 평가다.

박동은 해맑은푸드 대표가 판매 상품을 들고 있는 모습 [사진=쿠팡 제공]

대표적으로 부산 감천항의 '명보씨푸드'는 최근 수년간 매출이 급증하며 직원의 30% 이상을 새벽배송 전담 인력으로 둘 정도로 규모가 확대됐다. 노량진 수산시장에서 20년간 영업해온 '굿모닝씨푸드' 역시 쿠팡 입점 이후 판매량이 5.4배 이상 증가했다. 굿모닝씨푸드 대표는 "쿠팡 BM들의 컨설팅을 통해 초기 120팩 수준이던 생선회 판매가 최근 650팩 수준으로 늘었다"고 말했다.

수산시장 상인들의 입점 확대에는 디지털 전환 성공 사례가 늘어난 점도 영향을 미치고 있다. 2012년 서울 가락시장의 건어물 가게로 출발한 '해맑은푸드'는 쿠팡 입점 10년 만에 매출 160억원을 돌파했다. 새벽배송에 맞춘 '조미오징어', '마른 오징어', '오다리' 등 상품 개발이 성장의 배경으로 꼽힌다.

박동은 해맑은푸드 대표는 "10년 간 약 400배 성장하며 직원 수는 10배 늘었고, 1600평 규모의 첨단 생산 공장을 구축했다"며 "우수한 제품 경쟁력을 바탕으로 쿠팡을 통해 기존 유통 구조를 극복할 수 있었다"고 말했다.

주식회사 주일 직원들이 작업장에서 일하는 모습 [사진=쿠팡 제공]

1976년 서울 중부시장에서 노점으로 출발한 주식회사 '주일'도 소포장과 브랜드 전략을 강화하며 현재 월 매출 10억원 규모로 성장했다.

쿠팡은 "수산물 산지직송 매입 규모가 2024년 1500여톤(t)에서 지난해 1870여톤으로 확대됐다"며 "경남 남해군과 제주도, 전남 신안·완도·영광, 동해안 일대 등으로 신규 산지를 넓히고 있다"고 밝혔다.

쿠팡은 그동안 수산업종을 포함해 지자체와 협력하며 소상공인의 입점과 디지털 전환을 지원해왔다. 지난해 9월 전라남도상인연합회, 전남도청과 함께 해남·영광 등 4개 군 7개 시장 상인을 대상으로 판매 기획전을 진행했고, 마산시장 상인을 대상으로 디지털 전환 및 상품 경쟁력 강화 컨설팅도 실시했다.

쿠팡 관계자는 "전통시장 소상공인을 적극 발굴해 로켓배송과 로켓프레시를 통한 판로 확대와 동반 성장, 디지털 전환에 주력할 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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