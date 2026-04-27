[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 27일

AI 핵심 요약beta
- ���회의장 23일 오전 기관장 업무보고와 오후 판문점선언 8주년 기념식 주재한다.
- 정보위 오전 전체회의와 국토위 오후 청원심사소위 열린다.
- 의원실 세미나와 기자회견, 각당 최고위 등 다수 행사 진행된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
14:00 4.27 판문점선언 8주년 기념식 / 의원회관 대회의실
◆상임위원회
10:00 정보위원회 전체회의 / 본관 647호
14:00 국토교통위원회 청원심사소위원회 / 본관 529호
◆의원실 세미나
09:00 송옥주 의원실, 도축 혈액 부산물 이용에 관한 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
09:30 안도걸 의원실 등, 안전한 의료 데이터 활용 기반 구축과 활용 혁신을 통한 산업 경쟁력 강화 정책 토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 허영 의원실, 소비자안전기본법 제정을 위한 입법 공청회 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:00 진선미 의원실 등, 이주배경학생 20만 시대, 한국어교육 현장 점검과 개선 방향 모색 / 의원회관 제7간담회의실
10:30 송옥주 의원실 등, 상습 AI발병 농장 대책 및 AI백신 정책 타당성에 관한 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
13:00 곽규택 의원실 등, 집단소송법 제정안 법리적 쟁점과 오남용 방지 대책 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 윤건영 의원실 등, 4·27 판문점선언 8주년 기념식: "우리가 지키는 평화의 힘" / 의원회관 대회의실
14:00 이정문 의원실 등, 국민의 금융기본권 실현을 위한 정책토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 김성원 의원실 등, 안중근의사 유해발굴 봉환을 위한 국회·범정부 추진과제 마련 국회토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 박지혜 의원실 등, 지자체 재생에너지 공간계획 의무화 및 탄소중립기본법 개정 과제 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 남인순 의원실, 한 명의 아이라도 놓치지 않는 사회 정책 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 이기헌 의원실 등, 한국 영화 글로벌 진출을 위한 부산국제영화제의 전략적 육성방안 모색 국회 정책 포럼 / 의원회관 제2소회의실
14:00 이소희 의원실, 환자 학생의 학교생활 개선을 위한 정책토론회 / 의원회관 제4간담회의실
15:00 박홍배 의원실, 버리지 않고 고치는 사회: 수리할 권리와 순환경제사회전환을 위한 정책토론회 / 의원회관 제11간담회의실
19:00 김윤 의원실 등, 필수의료 강화 및 의료격차 해소를 위한 과제 / 국민건강보험공단 별관 다목적홀
◆소통관 기자회견
09:20 송기헌 의원, [남북체육교류 관련 기자회견]
10:00 김기표 의원, [경북 현안 기자회견]
10:20 전현희 의원, [배송노동자 사망 관련 CU 성실 교섭 촉구 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [4월 5주차 국회 정례브리핑]
11:20 차규근 의원, [임도 설치 법률안 관련 기자회견]
11:40 민병덕 의원, [홈플러스 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
10:00 경기 안성시 현장 최고위원회의 / 김보라 경기 안성시장 후보 선거사무소
11:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경기 안성중앙시장 민생현장 방문 / 안성맞춤시장 입구
14:00 4.27 판문점선언 8주년 기념식 / 의원회관 대회의실
*천준호 원내대표 직무대행
- 공개 일정 없음
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*송언석 원내대표
10:00 국회 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
◆조국혁신당
*조국 당대표
09:30 선거대책위원회 회의 / 국회 본관 224호
13:00 평택시 체육회장 예방 / 평택시체육회
15:20 고덕 에듀타운 상가 인사 / 평택원예농협 고덕함박지점 인근
17:30 고덕국제신도시 퇴근 인사 / 우성고덕타워 앞
19:30 청북읍 상가 인사 / 평택 청북신도시 중심 상가 인근
*서왕진 원내대표
09:30 제1차 중앙선거대책위원회 / 국회 본관 223호
11:00 KBC 여의도초대석 녹화
15:30 광주KBS 740토론 녹화
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실
*천하람 원내대표
08:30 순천KBS-R 시사초점 전남동부입니다 전화인터뷰
09:20 울산광역시당 예비후보자 출마 기자회견 / 울산광역시의회 프레스센터
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