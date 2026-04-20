[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 20일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 16일 오전 기관장 업무보고와 MOU 체결식을 진행했다.
- 상임위에서 정치검찰조사 전체회의와 법사위·재경위·교육위 회의를 열었다.
- 민주·국힘·조국당·개혁당 대표들이 최고위와 현장 행사 및 기자간담회를 가졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
11:20 국회미래연구원-국민통합위원회 MOU 체결식 / 국회접견실
◆상임위원회
10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
14:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
14:00 교육위원회 법안심사소위원회 / 본관 522호
◆의원실 세미나
09:30 윤상현 의원실, 간첩은 누가 잡나? / 의원회관 제10간담회의실
10:00 유용원 의원실, 「국방우주법」 제정을 위한 국회 정책토론회 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 이인선 의원실, 담배사업법 개정을 위한 국회세미나 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 황정아 의원실, 피지컬AI 최강국 도약을 위한 입법 논의 라운드 테이블 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 김소희 의원실 등, 하천 및 해양 쓰레기 발생원인과 해소대책 논의 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
13:30 김예지 의원실 등, 계단식 탈수급을 위한 기초생활보장제도 개선 입법 간담회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 이학영 의원실 등, 지역화학사고대비체계 활성화를 위한 국회토론회 / 의원회관 제2소회의실
15:00 이주희 의원실, 우주데이터센터포럼 출범 국회 토론회 / 국회도서관 소강당
◆소통관 기자회견
10:00 서미화 의원, [색동원 학대사건 국정조사 요구 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [4월 4주차 국회 정례브리핑]
11:20 이용우 의원, [CU운송노동자 원청교섭 촉구 기자회견]
14:00 김상욱 의원, [공공어린이집 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
10:00 충남 보령시 현장 최고위원회의 / 보령머드테마파크 컨벤션관 3층 5~6회의실
11:15 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 충남 보령시 대천항수산시장 민생현장 방문 / 천하무적 건어물 앞 주차장
17:00 불기2570년 부처님오신날맞이 대한민국불교도 봉축대법회 / 서울 신라호텔 2층 다이너스티홀
*한병도 원내대표
- 공개일정 없음
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:30 '함께 누릴 일상, 국민의힘이 책임집니다' 장애인의 날 공약발표 / 국회 본관 228호
*장동혁 당대표
11:00 기자간담회 / 국회 본관 228호
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
17:00 불기 2570년 부처님오신날 맞이 대한민국 불교도 봉축대법회 / 서울 신라호텔 다이너스티홀
◆조국혁신당
*조국 당대표
07:30 MBC-R <김종배의 시선집중> 출연
10:00 최고위원회 회의 / KTX경기남부역사 예정 부지 앞
*서왕진 원내대표
10:00 최고위원회 회의 / KTX경기남부역사 예정 부지 앞
16:30 불기2570년 부처님오신날맞이 대한민국불교도 봉축대법회 / 서울 신라호텔 다이너스티홀
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 대회의실
*이준석 당대표
13:00 시설거주 장애인 권리 선포 대회 / 국회 앞 도로
*천하람 원내대표
14:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
14:50 MBC 뉴스외전 출연
18:10 KBC 여의도초대석 출연
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