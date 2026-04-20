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2026.04.20 (월)
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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 20일

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AI 핵심 요약

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  • 국회의장 16일 오전 기관장 업무보고와 MOU 체결식을 진행했다.
  • 상임위에서 정치검찰조사 전체회의와 법사위·재경위·교육위 회의를 열었다.
  • 민주·국힘·조국당·개혁당 대표들이 최고위와 현장 행사 및 기자간담회를 가졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆국회의장

09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
11:20 국회미래연구원-국민통합위원회 MOU 체결식 / 국회접견실

◆상임위원회

10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
14:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
14:00 교육위원회 법안심사소위원회 / 본관 522호

◆의원실 세미나

09:30 윤상현 의원실, 간첩은 누가 잡나? / 의원회관 제10간담회의실
10:00 유용원 의원실, 「국방우주법」 제정을 위한 국회 정책토론회 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 이인선 의원실, 담배사업법 개정을 위한 국회세미나 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 황정아 의원실, 피지컬AI 최강국 도약을 위한 입법 논의 라운드 테이블 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 김소희 의원실 등, 하천 및 해양 쓰레기 발생원인과 해소대책 논의 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
13:30 김예지 의원실 등, 계단식 탈수급을 위한 기초생활보장제도 개선 입법 간담회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 이학영 의원실 등, 지역화학사고대비체계 활성화를 위한 국회토론회 / 의원회관 제2소회의실
15:00 이주희 의원실, 우주데이터센터포럼 출범 국회 토론회 / 국회도서관 소강당

◆소통관 기자회견

10:00 서미화 의원, [색동원 학대사건 국정조사 요구 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [4월 4주차 국회 정례브리핑]
11:20 이용우 의원, [CU운송노동자 원청교섭 촉구 기자회견]
14:00 김상욱 의원, [공공어린이집 관련 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표
10:00 충남 보령시 현장 최고위원회의 / 보령머드테마파크 컨벤션관 3층 5~6회의실
11:15 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 충남 보령시 대천항수산시장 민생현장 방문 / 천하무적 건어물 앞 주차장
17:00 불기2570년 부처님오신날맞이 대한민국불교도 봉축대법회 / 서울 신라호텔 2층 다이너스티홀

*한병도 원내대표
- 공개일정 없음

◆국민의힘

*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:30 '함께 누릴 일상, 국민의힘이 책임집니다' 장애인의 날 공약발표 / 국회 본관 228호

*장동혁 당대표
11:00 기자간담회 / 국회 본관 228호

*장동혁 당대표·송언석 원내대표
17:00 불기 2570년 부처님오신날 맞이 대한민국 불교도 봉축대법회 / 서울 신라호텔 다이너스티홀

◆조국혁신당

*조국 당대표
07:30 MBC-R <김종배의 시선집중> 출연
10:00 최고위원회 회의 / KTX경기남부역사 예정 부지 앞

*서왕진 원내대표
10:00 최고위원회 회의 / KTX경기남부역사 예정 부지 앞
16:30 불기2570년 부처님오신날맞이 대한민국불교도 봉축대법회 / 서울 신라호텔 다이너스티홀

◆개혁신당

*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 대회의실

*이준석 당대표
13:00 시설거주 장애인 권리 선포 대회 / 국회 앞 도로

*천하람 원내대표
14:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
14:50 MBC 뉴스외전 출연
18:10 KBC 여의도초대석 출연

oneway@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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